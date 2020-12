Marcelo Tinelli adelantó su regreso a la televisión: “Volvemos con ShowMatch en el 2021”

Compartir

El 2020 fue un año complicado para todos y Marcelo Tinelli no fue la excepción. El conductor tenía todo listo para volver con ShowMatch a la pantalla de ElTrece en el mes de abril o, a más tardar, en mayo. Pero la pandemia del coronavirus hizo que su debut se fuera posponiendo indefinidamente. Y, a pesar de haber buscado todas las variantes posibles, el mes de diciembre lo encontró sin haber podido regresar con el ciclo.

En un primer momento se habló de la posibilidad de hacer un Bailando sin contacto entre las parejas, que debían interacutuar en el formato conocido como “espejo”. Pero lo cierto es que, en el momento más estricto de la cuarentena, los protocolos para que esto pudiera realizarse no fueron aprobados. Entonces se especuló con la posibilidad de que Marcelo volviera al formato original del programa, apelando a los humoristas, los sketch y las cámaras ocultas. Sin embargo, esta opción tampoco prosperó.

Finalmente, ya resignado a no poder hacer aire, Tinelli decidió reflotar el Cantando, esta vez, con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández. Y el ciclo, con días muy buenos y otros no tanto, en especial desde que debutó Masterchef por la pantalla de Telefé, logró cubrir la franja horaria que la productora LaFlia tenía previsto ocupar con el clásico de Marcelo.

Lo cierto es que, este martes, el conductor decidió postear un inesperado tuit en el que confirmó que, en la próxima temporada, volverá a ponerse al frente de su programa, como lo venía haciendo en distintos canales desde hacía ya tres décadas cuando debutó con el nombre de VideoMatch.

“Estamos felices de volver en el 2021 a la pantalla de @eltreceoficial. Volvemos con un programa con muchísimas sorpresas, que les va a encantar. Y además las galas de ShowMatch, con todo el humor de nuevas cámaras, viejos y nuevos sketchs, y el Gran Cuñado de políticos. Vamos”, escribió el conductor, junto a un brazo en señal de fuerza y un corazón.

Cabe destacar que, a principios de marzo y cuando todavía no se preveía lo que iba a suceder días más tarde en el país, Tinelli se había reunido con muchos de los humoristas que lo acompañaron durante los primeros años de su carrera, como para ver qué ideas tenían para sumar a la apertura de su programa y, de paso, analizar qué otros proyectos se podían llegar a planificar para el resto del año.

Además de sus emblemáticos productores Federico Hoppe y Pablo El Chato Prada, estuvieron presentes en aquella comida Miguel Ángel Rodríguez, Freddy Villarreal, Diego Pérez, Pachu Peña, Campi, Álvaro Navia, Pablo Granados, Alejandro Almada, José María Listorti, Pichu Straneo y Roberto Peña. Y la foto del grupo hizo ilusionar a muchos de los amantes del humor.

Pero lo cierto es que, al igual que muchas otras actividades, el regreso de los sketchs y las cámaras ocultas nunca se pudo concretar. Y, finalmente, Tinelli se resignó a que este año no volvería a estar en pantalla. Sin embargo, con la esperanza de que la vacuna del COVID-19 llegue a tiempo y que la nueva cepa del virus pueda ser controlada, el conductor anunció su vuelta a la pantalla del canal que comanda Adrián Suar.

