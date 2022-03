Compartir

Linkedin Print Whatsapp

María Fernanda Callejón está viviendo una crisis con su marido. La relación se habría resquebrajado de tal forma que ya se estaría pensando en una tercera en discordia”. Con estas palabras, Rodrigo Lussich aseguraba en Socios del Espectáculo (El Trece) que la actriz no estaría atravesando el mejor momento con Ricky Diotto, su marido y padre de su hija Giovanna.

Acto seguido, Karina Iavícoli complementó: “Hace un tiempo habrían tomado la decisión charlada de: ‘bueno, no funcionamos como pareja pero sí podemos hacerlo como familia, como una buena pareja de socios por nuestra hija para que ella pase esta situación de la mejor manera posible”. Y brindó un polémico detalle: “Él ya tendría algunos encuentros con una persona con quien está cruzando mensajes. En esos chats, le dice que cada uno hace su historia y no piensa irse de su casa. Le cuenta sus actividades diarias. De esto creo que Fernanda se está enterando ahora”. Si bien la panelista aclaró que ambos se lo desmintieron, destacó que la información provenía de una muy buena fuente.

Lo cierto es que Teleshow fue en busca de la palabra de la protagonista, quien expresó: “Ella -por Iavícoli- me preguntó si estabamos separados, le dije que no rotundamente. Cuando pude ver lo que habían dicho, había cualquier cantidad de cosas que nada que ver. Muy alejado de la realidad, metieron mi casa, una tercera en discordia que ya me parece como súper atrasado, atrasa total esa frase, y una sarta de cosas que la verdad, independientemente del respeto con que lo trataron, nada que ver a la realidad”.

A fines de enero, Callejón también había sido noticia luego de brindar un fuerte discurso contra quienes cuestionaron la crianza de Giovanna. La actriz había sido criticada por exponer a la niña en las redes sociales y ella no se quedó callada. Indignada, Callejón grabó un video en modo selfie para hablarle a todas las usuarias que cuestionaron su maternidad, y explicó: “Algunos me van a decir que por qué gasto energía en contestarles, pero no lo veo así, porque no me mueve el perímetro en lo absoluto esto, porque esperé media vida a mi hija y sé que hago lo mejor que puedo como mamá, pero me parecía importante hacer un llamado a la reflexión”.

“Particularmente en este último posteo no hubo mensajes de hombres, todas las que comentan son de mujeres, y eso me sorprendió mucho”, señaló. “Me pregunto por qué todo es crítica o agresión. ¿Por qué soy famosa? Soy una mujer de oficio y vivo de mi profesión hace 38 años. ¿No tuvieron infancia esas personas?”, continuó. Y enfatizó: “A mi de chiquita me encantaba disfrazarme y actuar a ser más grande, ser dentista, y obvio me quiere imitar. Tiene 6 añitos. No tengo que dar explicaciones”.

También invitó a que aquellos que no se sientan cómodos con su contenido dejen de seguirla en las redes sociales: “Prefiero su silencio y ausencia a que digan cosas equivocadas que además prestan a confusiones innecesarias; yo soy su mamá y por supuesto que la cuido y le enseño valores”. Y aseguró que muchos la siguen desde el día en que anunció que estaba en la dulce espera de Giovanna: “La expongo en redes porque a mí el público que me eligió toda la vida empezó a participar conmigo y me acompañó en la lucha por ser mamá, así que hay gente hermosa que siempre tira buena onda”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp