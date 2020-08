Martín Bossi armó un show junto a CAE e hizo bailar a Juana Viale, Moria Casán y Fernanda Callejón

Compartir

El domingo, se vivió uno de los momentos más divertidos en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand. Martín Bossi dio a conocer su fanatismo de CAE durante la emisión. “Yo quiero contar una anécdota, esto no es joda”, dijo el actor. “Yo soy absolutamente fanático de CAE”, aseguró y luego recordó un momento ocurrido hace casi 30 años.

“Yo estaba en Pasco y Salta, Spectrum, y me dicen hoy toca Bravo, aparecen unas motos, una Harley Davidson y un chabón con el pelo largo. Y yo digo este va a cantar ‘maté a mi mamá’ , y empieza ‘despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo…Las minas se empezaron a desmayar”, relató Bossi con tono de imitador. “Yo me volví loco, lo empezamos a seguir, soy absolutamente fanático, sé canciones de él que ni siquiera él se las sabe”, conitnuó para luego empezar a cantar juntos a dúo.

En ese momento, Martín se puso de pie y se paró sobre una silla y provocó que el resto de los integrantes de la mesa, inclusive Juana Viale-conductora del ciclo- se levantaran de su asiento y siguieran al pie de la letra el improvisado show que ejecutó el invitado. “Te lo recontra agradezco, esa letra no me la acordaba ni yo”, le dijo CAE.

En Twitter, Mirtha Legrand terminó siendo tendencia por los mensajes de la gente ante el descontrol que se armó en la mesa. “La mejor mesa nunca va haber una mejor”, “No puedo creer el quilombo que hace Martín Bossi en lo de Mirtha! Crack total”, “Juana Viale es el animal más hermoso de la tierra, no tiene prejuicios sobre nada y valora la vida”, fueron algunos de los mensajes que se visualizaron tras el momento que se vio en la pantalla.

Juana Viale volvió a impactar con su look en la presentación. Miren lo que es todo este plisado divertidísimo que me hizo el señor monsieur Bogani, que son dos piezas en seda natural animal print celeste”, comenzó Juana con su descripción del diseño. “Tengo dos cinturones puestos, no hay detalle librado al azar en toda esta indumentaria que me hizo el señor Bogani”, agregó.

“Feliz domingo para todos los uruguayos que nos empezamos a ver nuevamente después de no sé cuánto tiempo que yo no estaba pero ahora estoy”, arrancó Juana apenas ingresó al estudio, destacando que el programa vuelve a verse en el país vecino, pero en el horario de las 14 por Teledoce.

“Voy a hacer un especial saludo para mi amiga, mi hermana del alma, Victoria Céspedes, que te amo, qué me estás viendo. Así que bienvenido nuestro puente con Uruguay, saber que nos van a ver, que vamos a compartir muchos mediodías juntos”, continuó Juana, haciendo referencia a una de sus grandes amigas en el medio, con quien protagonizó la obra La sangre de los árboles.