CLORINDA(Corresponsal).- Luego de que el acuerdo con el FMI obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, vendrá el tratamiento en la Cámara Alta del Congreso y al respecto el senador José Mayans, Presidente del Bloque oficialista en el Senado expresó a Diario Expres en Clorinda, que «el lunes que viene (por hoy) al Senado viene el jefe de gabinete con el ministro de economía, el presidente del Banco Central, la Directora de AFIP y vamos a trabajar en torno de la media sanción que dio la Cámara de Diputados», al respecto agregó además que «la oposición pidió la presencia del gabinete económico así que este lunes comenzamos y estamos elaborando la agenda para el martes y pensamos que deberíamos tener despacho para ese día».

Mayans hizo referencia al seguimiento que se da en el Senado a los proyecto una vez que se obtiene el despacho correspondiente «al tener despacho tenemos siete días para tratar el proyecto y es una metodología que está en el reglamento de la Cámara, nos juntaremos los jefes de bloque y veremos si podemos lograr un tratamiento en el recinto».

Con relación a cómo se está dando el tratamiento del proyecto de acuerdo con el FMI aseguró que, «creo que hubo una respuesta importante como lo fue en Diputados y en Senadores hay un clima muy parecido, no quiero adelantar nada porque tenemos la reunión del bloque y los otros también lo harán, por lo que creo que el tratamiento se dará en forma inmediata».

Consultado por lo sucedido en Diputados con la votación dispar del FdT, Mayans sostuvo que «los votos negativos responden a visiones que se tienen con respecto al tema del crédito, sobre todo por el nivel de compromiso que se había tomado en su momento el gobierno de Macri que excede las posibilidades económicas, comerciales y de producción del país».

En ese mismo sentido agregó que «la incidencia de la pandemia ha golpeado fuerte, ha complicado a la economía más fuerte del mundo que es la de EEUU que le produjo una inflación del 8% tenemos una crisis energética mundial por el conflicto Rusia-Ucrania y todo este se debe sopesar al momento de negociar la deuda ya que debemos pensar en el pueblo argentino».

En relación a cómo será la votación en la Cámara Alta el Senador Mayans dijo que «todavía es temprano saberlo, porque se están por realizar las reuniones de bloque y no tengo la información precisa sobre las posiciones de los Senadores, pero sí puedo decir que lo sucedido en la Cámara Baja fue muy importante porque el acuerdo logró una adhesión de casi los dos tercios de los diputados».

Al respecto Mayans no quiso adelantar su posición hasta que no se lleve adelante la reunión del bloque ya que de ahí, seguramente, saldrá la posición que tomaremos, además añadió «hablamos con Cristina de poner en marcha el tema del tratamiento y respeto por la decisión que tome cada senador porque representan a las provincias y a los intereses de cada una de ellas», finalizó Mayans.

