“Me parece que la propuesta aceptada del formato de definición era la más viable”

El entrenador de La Unión de Formosa analizó lo que se viene en la competencia nacional y respaldó el formato elegido para terminar esta campaña.

Mientras los ocho equipos elegidos para la fase final de la Liga Nacional esperan por la confirmación de reanudación o la cancelación definitiva de la temporada, los demás ya imaginan cómo será lo que se viene en la próxima campaña. En díalogo con Básquet Plus, el entrenador de La Unión de Formosa Daniel Cano analizó los posibles cambios a futuro y los problemas que puede llegar a tener el torneo en cuanto a lo económico.

-¿Cómo estabas trabajando con el plantel y cómo es tu día a día en este proceso de aislamiento fuera de lo que tiene que ver con el trabajo? ¿Cómo encaran este plazo, sabiendo que si la campaña se reanuda no van a volver a tener acción en ella?

El plantel sólo trabajo bajo las órdenes del preparador físico Ezequiel Valenzuela y lo hizo a través de un programa de acondicionamiento y rutinas de trabajo de acuerdo a lo que se podia en funcion a la disponibilidad de espacio y materiales cedidos por la organización. Por fuera, tuvimos comunicaciones con el plantel para ver en qué condiciones se encontraban. Al prinicipio fue todo un tema la adaptación y después se tornó mas difícil. Era estar todo el día en la casa y es algo a lo que no estamos acostumbrados. La ansiedad se acumula todos los días, la incertidumbre también, pero sí estamos contento de poder disfrutar un poco más de la familia. Hoy seguimos en esa misma lucha, pero adaptándome a esta nueva forma de vida.

-¿Qué balance hacés de lo que pasó con esta temporada? Y, más allá de lo que suceda con ella, ¿cuáles creés que van a ser los desafíos para la siguiente en cuanto a la conformación de los planteles y la posibilidad de mantener un equipo?

La verdad que es una lástima, porque fue justo cuando estábamos repuntando y los jugadores importantes iban recuperandose de sus lesiones. Apareció esto y nos cortó después de haber trabajado tanto hacia nuestro objetivo. Pero bueno, nos toca estar afuera desde ahora y ya tener en mente lo que vendrá. Estamos preparándonos desde cero para eso. Uno de los desafios que hoy todos pasan es el económico. El país está afectado en ese sentido y esperemos que para la siguiente temporada pueda mejorar y continuar de manera sólida. Creo que cuando se normalice esta situación y se reanude el basquet va a estar difícil el armado de los planteles, ya que lo primero que se deberá definir serán los presupuestos para luego salir al mercado. Mantener una base dependerá de lo que se apunte como objetivo y se vislumbra una futura liga austera.

-¿Cómo imaginás la vuelta de los equipos si es que se reanuda la temporada? ¿Qué te parece la propuesta de la fase final con los ocho equipos?

Jugar van a poder jugar, pero sí considero que necesitan un tiempo para volver a encontrarse con su ser deportista de equipo y llegar a su mejor versión. Y, para eso, hay que darse cuenta de que es un desafío por el que pasarán todos los jugadores del país. Creo que nadie tiene ventaja porque todos arrancan desde las mismas condiciones. Me parece que la propuesta aceptada del formato de definición de la liga era la más viable. Obviamente que faltaban muchos juegos y queda el sabor amargo de no poder estar en esa instancia, pero bueno. Hoy por hoy, las prioridades son otras. El deporte paso a un segundo plano.

Fuente: Básquet Plus.