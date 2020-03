Mercado de trabajo en Formosa: tiene los menores niveles de actividad y empleo del país

Compartir

El aglomerado de Formosa, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, tiene la menor tasa de actividad y de empleo de todo el país de la región del NEA (43,7), pero al mismo tiempo, tiene la tasa de desocupación también más alta de la región, con 7,4 en el cuarto trimestre de 2019. En este marco, se destaca la fuerte brecha entre varones y mujeres, según informó la consultora Politikon Chaco en un informe.

Comparado entre las regiones del país, al cuarto trimestre del 2019 el NEA tiene las tasas más bajas de todo el país: la desocupación fue del 5,1 (el Gran Buenos Aires tiene la más alta con 10), pero al mismo tiempo, los niveles de actividad y de empleo son también los menores en toda la Argentina (41,6 y 39,5 respectivamente). En el caso del empleo, es la única región con una tasa de por debajo de los cuarenta puntos.

Aglomerado de Formosa

Actividad: los datos del 4º trimestre de 2019 mostraron que el aglomerado Formosa tiene una tasa de actividad del 34,3% siendo así la más baja de todo el país. Respecto al trimestre anterior tuvo un leve incremento; pero cayó comparando con el mismo trimestre del año anterior.

Empleo: al 4º trimestre de 2019, el aglomerado formoseño tuvo una tasa de empleo del 32,9%, nuevamente la baja del país, teniendo el mismo comportamiento comparativo que en la tasa de actividad.

Desocupación: Formosa muestra la segunda tasa de desocupación más baja del NEA (detrás de Posadas) y la quinta más baja del país. Tuvo un leve descenso respecto al trimestre anterior; pero creció respecto al mismo trimestre de 2018.

Mercado de Trabajo por género y edad: marcada brecha entre varones y mujeres

Si se analizan los datos del mercado de trabajo según sexo, se observa una importante brecha entre varones y mujeres en las tres tasas principales: las mujeres tienen menores tasas de actividad y empleo en Formosa (29,3% vs 61,3%; y 27,8% vs 59,1% respectivamente); en el caso de la desocupación, por el contrario, es considerablemente mayor en las mujeres (4,9% vs 3,5%).

El mismo fenómeno se ve al desagregar los datos también por rango etario: entre las personas de hasta 29 años, la tasa de actividad de los varones está tres veces por encima de las mujeres (46,2% vs 16,9%), mientras que en la tasa de empleo la brecha es similar: 42% en varones frente a los 13,8% de mujeres. Sin embargo, en lo que refiere a la desocupación, la tasa en mujeres duplica a la de varones: 18,3% vs 9,2%.

En la franja de 30 a 64 años, la brecha se reduce, pero sigue siendo muy alta, al tiempo que se repite el mismo escenario: varones cuentan con tasas de actividad y empleo mayores, pero las mujeres lideran en la de desocupación, aunque con una diferencia muy leve (1,5% vs 1,3%)

En este mismo marco, es importante destacar que, tanto en mujeres como en varones, la franja etaria de hasta 29 años tiene niveles de desocupación muy por encima tanto de la franja que le sigue como de la tasa global.

En la comparativa regional, tanto mujeres como varones formoseños tienen las menores tasas de actividad y de empleo de toda la región.

El aglomerado Formosa en el ranking nacional

El aglomerado de Formosa tiene la tasa de actividad más baja del país con 34,3. El ranking nacional de aglomerados está liderado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 55,9.

En lo que refiere a la tasa de Empleo, Formosa nuevamente tiene la tasa más baja de la Argentina con 32,9. El ranking lo lidera nuevamente la CABA (52,0).

En lo correspondiente a la Subocupación, Formosa tiene la tasa más baja del NEA y la sexta menor a nivel nacional (7,4). Corrientes tiene la tasa más alta del país (20,0), y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly la más baja (3,9).

Finalmente, respecto a la tasa de Desocupación, Formosa tiene la segunda menor tasa del NEA y la quinta más baja del país con 4,0. El aglomerado con la mayor tasa de desocupación del país es Mar del Plata con 11,1; mientras que Posadas tiene la más baja (2,9).