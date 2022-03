Miami: Cerúndolo hace historia y se mete entre los cuatro mejores del Master 1000

Compartir

Francisco Cerúndolo sigue haciendo historia en el Masters 1000 de Miami. El porteño, la gran revelación del certamen, se metió por primera vez en semifinales de un torneo de esta categoría al superar por 4-1 y abandonó al italiano Jannik Sinner, 11° del mundo, en el partido que abrió la acción de los cuartos de final.

Si de ranking del rival se habla, fue la mejor victoria de la carrera del argentino, que se convirtió en la primera raqueta nacional en meterse entre los cuatro mejores de un certamen de este nivel, el segundo en importancia detrás de los Grand Slams, en su primera participación en un cuadro principal.

«Es todo lo que soñaba… Mi primer Masters 1000, mi primer semifinal… Esto va a cambiar todo para mí», afirmó Francisco, ubicado hoy en el 103° escalón del ranking, pero que dará ahora un gran salto y quedará, al menos, al borde del top 50.

«No caigo todavía, pasó todo tan rápido. Me sentía jugando bien y quería seguir y ganarle el partido completo. No entendí mucho qué pasó. Cuando Jannik se acercó me dijo algo de un dolor en el pie o la pierna, pero no le entendí nada. Creo que más tarde me voy a dar cuenta de lo que logré», contó en charla con ESPN.

El argentino, de 23 años, pareció algo nervioso en el arranque del partido y en el primer game cometió un par de dobles faltas y algunos errores no forzados que le dieron a su rival un primer break point. Pero reaccionó a tiempo y se adelantó 1-0. El italiano, ya más acostumbrado a disputar partidos en instancias decisivas (fue finalista el año pasado en este mismo evento y perdió el título con el polaco Hubert Hurkacz), comenzó más cómodo y se llevó su primer juego de saque sin muchos problemas, para el 1-1.

Cerúndolo se fue soltando con el correr de los puntos y empezó a moverse mejor por la cancha y a subir con más seguridad a la red. En el cuarto game, Sinner se adelantó 40-0, pero entre algunos buenos tiros de su rival y algunas equivocaciones propias, le cedió una chance de quiebre al argentino, que no desperdició la oportunidad y le robó el saque (3-1).

No hubo tiempo para mucho más. Porque luego de que el porteño confirmara la ventaja (4-1), Sinner dijo basta. El italiano se retiró, tras apenas 22 minutos de partido, por las molestias y los dolores que le provocaban unas ampollas en los pies; y Cerúndolo se metió en semifinales, una instancia que ni él mismo se imaginaba que podía alcanzar en su debut en un Masters 1000.

