El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina consideró que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, «logró expresar una sensación de cansancio con el funcionamiento general de la política».

A falta de menos de dos meses para las generales de octubre y tras el triunfo del libertario en las PASO, el ex funcionario nacional afirmó que «una parte de la población que lo votó comparte sus ideas, pero la mayoría lo hizo para decir ´basta´».

El politólogo indicó que «para la gente que sufre todo los días de inflación, de repente viene Milei tira el tema dolarización y genera expectativas». «Milei logró expresar una sensación de cansancio con el funcionamiento general de la política», subrayó Abal Medina.

En ese sentido, el ex ministro coordinador apuntó contra los encuestadores y señaló que «muchos creían que la elección (del ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa) estaba en disputa con (la aspirante de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich y lo ubicaban a Milei por debajo del 20%».

Al referirse al escenario de tres tercios, el dirigente peronista manifestó: «En la Argentina no estamos tan acostumbrados, pero este escenario ocurre en muchos países de América Latina».

Y concluyó: «El resultado de las PASO por una parte fue sorprendente, pero por otra parte era obvio».

