Morán: «No se tolerarán delitos electorales «ni cortes de ruta este domingo en la provincia

El juez federal de Formosa, con competencia electoral, el doctor Pablo Fernando Morán, declaró que “no se tolerarán delitos electorales” este domingo 22, día de los comicios generales en la República Argentina.

“Esto significa no a la violencia política ni problemas con las urnas”, a su vez, informó que “se han levantando los cortes de ruta”, por tanto, todo se encuadra en los parámetros normales para el buen desarrollo de los comicios generales.

En su carácter de presidente de la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa, expuso que se viene trabajando “el buen entendimiento entre todas las autoridades y organismos” que lo componen, “incluso con la Justicia de la provincia”.

Esto es así porque “los jueces de Paz de todo el interior van a estar trabajando el domingo, colaborando con el acto eleccionario”, al igual que el Tribunal Electoral Permanente (TEP).

En ese sentido, resaltó al Comando Electoral, presidido por el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército, el coronel Orlando Martín Fernández; quien tendrá a su cargo a las cuatro fuerzas federales, como también la participación en la Junta Electoral del fiscal federal, el doctor Luis Benítez.

Especialmente, porque dicho funcionario también tiene competencia penal, en cuanto a que de ninguna manera “se tolerarán delitos electorales el día de las elecciones”, dejó en claro.

Ello significa “no a la violencia política ni problemas con las urnas”, haciendo notar al mismo tiempo que “se han levantando los cortes de ruta”.

En ese punto hizo mención a que gracias a la labor de la Gendarmería, que “trabajó muy bien con la Municipalidad de Fontana, el Gobierno provincial y las autoridades locales de Bartolomé de las Casas, Alberdi, y otras; se liberó toda la traza de la ruta nacional 81”, donde hay que recordar que días atrás manifestantes de pueblos originarios de esa zona llevaron adelante un corte interrumpiendo el tránsito en la zona.

Ante esto, hizo saber el juez federal que “más allá de que puedan tener reclamos y que se puedan llegar a canalizar, interrumpir las rutas en el fin de semana de elecciones es un delito grave”, puesto que “todo lo que afecte el despliegue y repliegue de las urnas, al igual que el derecho que tienen los ciudadanos” no se tolerará bajo ningún punto de vista.

En concreto, “cortar rutas siempre es un delito”, reiteró. Y añadió que por ese hecho, “hay una causa judicial abierta”.

Detalles

En otro orden de temas, reforzó algunos cuestiones puntuales, primero: “En el cuarto oscuro los ciudadanos se van a encontrar con cinco boletas, de ellas tres son largas y dos cortas. Se elegirán presidente, vicepresidente y parlamentario del Mercosur a nivel nacional; mientras que en Formosa, tres senadores, diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur Regional”.

En tanto que, en lo que hace al protocolo de seguridad (que es responsabilidad del presidente del Comando Electoral), sostuvo: “Todos los camiones del Correo Argentino van acompañados con personal del Ejército o de Gendarmería, además de policías: en algunos casos federales y de la provincia de Formosa, que van a movilizar sus propios vehículos en acompañamiento”.

Por último, en el caso de que haya algún problema en alguna ruta sea por anegamiento o por lo que fuera, acentuó que “se cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Vialidad, en cuanto a que en todos los distritos de interior el organismo ya tiene alistados sus vehículos 4×4 y sus tractores para el caso que algún camión del Correo tenga algún inconveniente en el desplazamiento”.

En particular, para cerrar la entrevista, convocó especialmente a los electores jóvenes a que participen y concurran a votar, teniendo presente que los jóvenes de hoy “nacieron y se criaron en democracia”, la que está próxima a cumplir 40 años de democracia, marcando que “es el mejor sistema de Gobierno”, cerró.