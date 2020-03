Motociclista protagonizó espectacular choque en calle Brunelli y O’Higgins

Compartir

Ayer a la mañana se registró un siniestro vial en la intersección de la calle Brunelli y O’Higgins entre una motocicleta y una trafic. Según vecinos de la zona se trata de una esquina muy «complicada» donde permanentemente se registran hechos viales. El motociclista que se hallaba consciente tras el impacto fue trasladado hasta el hospital Central para su atención médica.

El conductor del rodado de mayor porte comentó al Grupo de Medios TVO que «junto al de la moto venia una camioneta que paró en la esquina, pero el motociclista pasó y ahí fue que lo choqué, no pude atajar mi vehículo. Todo fue muy rápido. La camioneta me dio paso, pero el de la moto se mandó».

«Aparentemente no le pasó nada, inmediatamente paré y lo auxilié, justo venía un móvil de la Policía», aseveró.

Seguidamente indicó que «es muy complicada esa intersección, hace falta un lomo de burro porque la gente no se queda, no frena en la esquina. El señor de la moto venía muy rápido y jamás bajó la velocidad».

«Siempre hay accidentes acá porque nadie quiere frenar, nadie respeta la prioridad de paso», agregó un vecino del lugar.

Y cerró: «hace un par de años firmamos un petitorio para pedir lomos de burro, pero hasta ahora no nos dieron respuestas, y mientras tanto siguen los siniestros».