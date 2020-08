Muerte de Natacha Jaitt: absolvieron al productor Velaztiqui Duarte

Compartir

El productor de espectáculos Raúl Velaztiqui Duarte fue el hombre que acompañó a Natacha Jaitt durante la noche en la que la actriz fue hallada muerta en una de las habitaciones del Salón Xanadú, el sábado 23 de febrero de 2019 a la madrugada.

Velaztiqui Duarte, de nacionalidad paraguaya, fue la única persona detenida tras la muerte de Jaitt. La misma ocurrió el 26 de febrero, luego de que los investigadores encontraran diversas contradicciones en las dos declaraciones que el productor efectuó ante la Justicia.

Las contradicciones son dos: la primera se exhibió tras las filmaciones del salón, en donde se ve a Velaztiqui retirar el teléfono del lugar y colocarlo dentro de su camioneta Fiat Adventure. Inicialmente había declarado no saber donde estaba. La segunda apuntó a la posición del cuerpo de Jaitt; Velaztiqui Duarte la vio de una manera que no se condice con las fotografías forenses posteriores.

Así, Velaztiqui, en una causa paralela a la investigación del fallecimiento de Jaitt, a cargo de los mismos fiscales, Diego Callegari y Sebastián Fittipaldi, fue acusado de falso testimonio y arrestado para luego salir, el único detenido en la historia de ambos expedientes.

Esta semana, la Sala I de la Cámara de San Isidro decidió absolverlo, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Las fuentes apuntan que los fiscales y el juzgado de Garantías del caso habían firmado un acuerdo de juicio abreviado con la defensa del productor: un año y seis meses de cárcel junto a una inhabilitación por el doble de ese período, que fue rechazado en un primer momento. Ese rechazo se apeló y la Sala I lo confirmó. Ahora, el fiscal de Cámara podra apelarlo con un recurso de queja.

La causa que investiga la muerte de Jaitt, por otra parte, continúa y todavía no fue cerrada a más de un año y medio de su fallecimiento.

“Mucho de lo que pasó lo desconozco porque no tiene que ver conmigo. Yo fui a una reunión de trabajo con una amiga y terminó muerta”, expresó el hombre de 47 años en una entrevista posterior a su liberación: “Yo no fui parte de ninguna fiesta sexual, no estaba en conocimiento de ello, fuimos a una reunión de trabajo”.

“Es muy duro sentir que tu vida en dos minutos cambia, cuando alguien dice que el momento más terrible es cuando le ponen unas esposas, cuando te llevan a un lugar en donde había cucarachas… Yo soy asmático, es muy duro estar en el piso y entender que ellos no podían hacer otra cosa. En un momento pedí ir al baño, vi un perrito en una manta, debajo de una estufa, y ahí sentí que mi vida valía menos que eso”, relató sobre sus cuatro días en una celda de comisaría.

El Juzgado Nº4 tuvo en sus manos la denuncia por abuso sexual que Natacha Jaitt realizó en enero, en la que acusó a dos hombres de abusar de ella en el departamento de uno de elllos en Belgrano mientras estaba inconsciente luego de beber un trago con una sustancia desconocida, según su denuncia.