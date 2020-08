Ecuador confirmó a Alfaro como DT de la selección: debutará contra Argentina en la Bombonera

Compartir

Gustavo Alfaro se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, según confirmó la Federación de su país en las últimas horas. El ex estratega de Boca Juniors viajará a principios de septiembre para formalizar el acuerdo y tomar las riendas de la plantilla que intentará hacer un buen papel en la Copa América 2021 y lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Para mí es un hermoso orgullo y placer asumir este lindo desafío y posibilidad que ofrece la federación. Desde el preciso momento de la primera charla en mí se encendió una ilusión muy grande. Llegar a dirigir una selección es una ambición muy fuerte, un camino muy arduo y difícil poder lograrlo. Una selección como la de Ecuador a la cual observé en todo este tiempo”, fueron sus primeras declaraciones a través de una teleconferencia de prensa junto al presidente de la federación Francisco Egas y varios medios locales.

El primer compromiso que tendrá el Tri será justamente ante Argentina en la primera fecha de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo en octubre próximo, según confirmó la Conmebol a instancias de la FIFA. El escenario elegido será el último que le fue familiar a Alfaro: la Bombonera. Cabe recordar que el holandés Jordi Cruyff había sido elegido como entrenador de Ecuador en 2020 pero no llegó a dirigir por culpa del parate que generó la pandemia del coronavirus (rescindió su vínculo y firmó con el Shenzhen de China).

“Pasamos por algunos candidatos y no quisimos ser elocuentes en la prensa con el proceso de selección del entrenador. Fue en silencio y tratando de hacerlo responsablemente. El día de ayer por fin se terminaron las negociaciones y la firma de los documentos de compromiso”, informó Egas. Entre otros nombres, se barajaron los de los uruguayos Guillermo Almada (Santos Laguna de México), Pablo Repetto (Liga de Quito), el ecuatoriano Alex Aguinaga y los argentinos Héctor Cúper, Matías Almeyda y Jorge Célico, que continuará con las juveniles ecuatorianas.

¿Por qué eligieron a Alfaro? Egas argumentó: “Evaluamos la necesidad que tiene la selección de alguien con impacto inmediato, sin mucho tiempo de trabajo. Manejo de la prensa, camerino, crisis y egos. Eso nos atrajo muchísimo de Gustavo. Es un hombre tremendamente sencillo, positivo y profesional. Muy humano y serio”. A Lechuga lo acompañarán sus ayudantes de campo Carlos González y Claudio Cristofanelli, los preparadores físicos Sergio Chiarelli y Pedro Arbelaiz y el analista de video Alejandro Manograsso.

Por su parte se anunció la contratación de Gabriel Wainer como director deportivo: trabajó con Marcelo Bielsa y José Pekerman en la Selección Argentina, con Gerardo Martino y Eduardo Berizzo en Paraguay y también con Pekerman en Colombia.

Esta será la segunda experiencia de Alfaro en el exterior, ya que en 2009 condujo algunos meses al Al-Ahli de Arabia Saudita. El resto de su carrera fue en Argentina: Atlético Rafaela (dos ciclos), Patronato de Paraná, Quilmes (dos ciclos), Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí (dos ciclos), Rosario Central, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Boca. Consiguió en total 7 títulos: dos ascensos (con Olimpo y Quilmes), cuatro locales (tres con Arsenal y uno con Boca) y la Copa Sudamericana 2007 con el cuadro del Viaducto.

El objetivo principal de Ecuador será obtener la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras la frustración de haber quedado eliminado en Rusia 2018. En su historia el Tri disputó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002 (eliminado en fase de grupos), Alemania 2006 (eliminado por Inglaterra en octavos de final) y Brasil 2014 (eliminado en fase de grupos).

Pero además reina la expectativa por lo que pueda hacer el elenco nacional en la Copa América que se llevará a cabo el año próximo en la doble sede de Argentina y Colombia. El mejor resultado en ese certamen para los ecuatorianos fue un cuarto lugar en las ediciones en las que fueron anfitriones en 1959 y 1993.