Mujer perdió el control de su motocicleta y al caer al asfalto falleció

Ayer, en horas de la madrugada una mujer de 36 años que cayó de su motocicleta pereció en forma instantánea. Según anticipó la Policía de Formosa, conforme las diligencias procesales y periciales no hubo participación de otro vehículo. El lamentable hecho ocurrió en la calle José María Cabezón y Carlos Ayala del barrio Villa Lourdes. La víctima fue identificada como Valeria Daldovo.

Conforme las primeras diligencias procesales realizadas, la mujer transitaba en una motocicleta Honda Biz de 125 cilindradas, por causas que se tratan de establecer perdió el control de la moto, cayó a la cinta asfáltica produciéndose el deceso en el lugar, situación verificada por el personal del SIPEC.

En el lugar estuvo personal de la Comisaría Seccional Tercera, zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial, efectivos del Cuerpo de Policía de Tránsito, como así también el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica.

El hecho se informó vía telefónica al juez y fiscal de turno, disponiendo el magistrado que Policía Científica realice las actuaciones correspondientes para establecer la dinámica del siniestro vial.

El perito informó que no hubo participación de otro vehículo en el siniestro; no obstante, la investigación continúa y se busca establecer si hay cámaras de seguridad en los alrededores que puedan aportar mayor información acerca de ocurrido.

Finalizadas las actuaciones en la escena del hecho, se dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial del barrio San Antonio de esta ciudad, a los efectos de que el Forense Judicial realice la necropsia. Posteriormente, conforme lo ordenado por el juez, el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.

