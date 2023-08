Mundial 2026: confirmaron los días y los horarios de los dos primeros partidos en las Eliminatorias

El equipo campeón del mundo recibirá a Ecuador el 7 de septiembre, en el Monumental; cuatro días más tarde visitará a Bolivia, en La Paz

La selección argentina estrenará su título de campeona del mundo en un partido oficial ante Ecuador, el jueves 7 de septiembre, en el arranque de las Eliminatorias para el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido se disputará en el estadio Monumental, desde las 21.

El nuevo entrenador de Ecuador es Félix Sánchez Bas, de 47 años, el español que hasta el año pasado dirigió al seleccionado de Qatar, surgido en Barcelona. Llegó como reemplazante del DT argentino Gustavo Alfaro, que dirigió a la Tri en la Copa del Mundo.

Luego de ese primer desafío para el equipo conducido por Lionel Scaloni y para completar la doble fecha FIFA, el seleccionado visitará el martes 12 a Bolivia, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz (3.625 metros de altitud), desde las 15, hora de la Argentina.

En la tercera jornada, en octubre, el seleccionado nacional recibirá a Paraguay y un puñado de días después viajará a Lima para medirse con Perú. Ambos partidos formarán parte de la fecha FIFA de octubre.

Mientras que en la última ventana de este año, en noviembre, la Argentina será local ante Uruguay y visitará a Brasil. Es probable que los partidos frente a los guaraníes y los charrúas no se disputen en el Monumental y sí en el interior del país.

Los nuevos nombres

y los de siempre

Las últimas fechas FIFA (marzo y junio de 2023) le sirvieron a Lionel Scaloni para foguear a nuevos futbolistas, como Alejandro Garnacho (Manchester United) o Facundo Buonanotte (Brighton). Ellos se sumarán a la armada de los campeones, que integran los históricos Lionel Messi (ahora en Inter de Miami), Ángel Di María y Nicolás Otamendi (ambos en Benfica, de Portugal). Ninguno anunció su retiro de la selección albiceleste tras el título conseguido en Qatar 2022, y los tres continúan en un gran nivel. Más allá de Messi, insustituible en su condición de capitán, no habría ningún impedimento para que el entrenador convoque a los dos futbolistas que actúan en la liga portuguesa.

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Alexis Mac Allister (ahora en el Liverpool, de Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea), Lautaro Martínez (Inter), Cristian Romero (Tottenham) y Julián Álvarez (Manchester City), más Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) son otros de los nombres fijos. La base del equipo, uno de los más veteranos de Qatar 2022, se mantiene inalterable.

El equipo argentino estrenó en 2023 su título de campeón del mundo con victorias: 2-0 a Panamá en el estadio Monumental (sede del debut ante Ecuador); 7-0 a Curazao; 2-0 a Australia en Pekín (China) y, por último, 2-0 a Indonesia en Kuala Lumpur. Resumiendo, ganó los cuatro partidos que jugó, convirtió 13 goles y no le anotaron nunca. Podrá decirse que los rivales no tuvieron entidad suficiente ni futbolistas de jerarquía, pero Australia (por ejemplo) complicó a la selección en Qatar 2022: fue 2-1 en octavos de final, y Dibu Martínez debió emplearse a fondo para evitar el empate de los oceánicos poco antes de que se terminara el partido.

Las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de 2026 (que organizarán en forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá) tendrán una particularidad: siete de los diez países tendrán entrenadores argentinos. Además de Scaloni, Gustavo Costas guiará a Bolivia, Guillermo Barros Schelotto a Paraguay, Néstor Lorenzo a Colombia, Fernando Batista a Venezuela, Marcelo Bielsa a Uruguay y Eduardo “Toto” Berizzo a Chile. Sólo Brasil (dirigida por el brasileño Fernando Diniz, que mantiene además su cargo en Fluminense), Perú (guiada por el peruano Juan Reynoso) y Ecuador (del español Sánchez Bas) no tienen entrenadores argentinos.

El fixture de la selección en las Eliminatorias al Mundial 2026

El fixture es el mismo que se utilizó para las Eliminatorias al Mundial 2022. Todos los seleccionados jugarán 18 partidos, nueve de local y la misma cantidad de visitante, en un período de tres años.

7 de septiembre de 2023 vs. Ecuador (L).

12 de septiembre de 2023 vs. Bolivia (V).

9 al 15 de octubre de 2023 vs. Paraguay (L).

16 al 22 de octubre de 2023 vs. Perú (V).

13 al 19 de noviembre de 2023 vs. Uruguay (L).

20 al 26 de noviembre de 2023 vs. Brasil (V).

Septiembre de 2024 vs. Chile (L).

Septiembre de 2024 vs. Colombia (V).

Octubre de 2024 vs. Venezuela (V).

Octubre de 2024 vs. Bolivia (L).

Noviembre de 2024 vs. Paraguay (V).

Noviembre de 2024 vs. Perú (L).

Marzo de 2025 vs. Uruguay (V).

Marzo de 2025 vs. Brasil (L).

Junio de 2025 vs. Chile (V).

Junio de 2025 vs. Colombia (L).

Septiembre de 2025 vs. Venezuela (L).

Septiembre de 2025 vs. Ecuador (V).