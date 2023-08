Primera Nacional: Chaco For Ever confirmó que Ricardo Pancaldo será el nuevo DT

For Ever anunció por medio de las redes sociales del club, que el nuevo entrenador será Ricardo Pancaldo, en reemplazo de Diego Osella. Asumirá el jueves, y dirigirá ante Racing de Córdoba el lunes a las 21.

Ricardo Pancaldo, nuevo DT de For Ever.

La dirigencia de For Ever se movió rápido en el mercado, y ya contrató un nuevo entrenador, será Ricardo Pancaldo, ante la renuncia de Diego Osella, luego del partido ante Atlanta.

Pancaldo asumirá el jueves, tras el cotejo que el equipo juegue este miércoles ante Rosario Central por Copa Argentina, y ya dirigirá al “Negro” ante Racing de Córdoba, el lunes a las 21, en un duelo clave por mantener la categoría en la zona “B” de la Primera Nacional.

Pancaldo, de 53 años, es santafesino, y el último equipo en dirigir fue Deportivo Madryn, donde estuvo por más de dos años. Además, dirigió: Guillermo Brown de Puerto Madryn, San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano de Córdoba, Cipolletti de Río Negro, Libertad de Sunchales y General Roca de Río Negro.

El plantel de For Ever tras el duelo ante Atlanta del último domingo, no regresó a Resistencia, y este martes se trasladará a Córdoba para afrontar el duelo ante Rosario Central (miércoles desde las 18, en el “Mario Alberto Kempes”). Este cotejo lo dirigirá interinamente Marcelo Carrasco, que es el entrenador de arqueros de la institución.

