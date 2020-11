Naidenoff recibió a representantes de la ONG para analizar situación de formoseños que no pueden regresar

Compartir

El Senador Nacional, Luis Naidenoff recibió a representantes de la ONG para analizar la situación de los más de 7500 formoseños que no pueden regresar a la provincia.

“La reunión fue muy positiva, realizamos un intercambio sobre la situación que se generó en la provincia por los varados”, comentó el legislador y agregó que “Amnistía Internacional observa con preocupación a través de los informes y del contacto con las personas que padecieron la precariedad de algunos centros de aislamiento”

“La realidad indica que el Gobierno informó a la Corte que son más de 7500 los formoseños que todavía no han ingresado a la provincia y ya pasaron 8 meses desde que se decretó el aislamiento preventivos, social y obligatorio, que tuvo como objetivo principal la preparación del sistema de salud pero fundamentalmente avanzar en la concientización de convivir en pandemia” .

En ese sentido, afirmó que “no existe otra provincia argentina que no haya normalizado el ingreso de personas como Formosa”.

Naidenoff destacó que “coincidimos en que hay un sistema de ingresos que no va más, y que la provincia debe garantizar el ingreso de los varados antes de fin de año con alternativas como el cumplimiento estricto de la cuarentena en el domicilio que determine la persona”.

“Ninguna familia que estuvo separada por tanto tiempo va arriesgar el esfuerzo hecho hasta el momento incumpliendo con la responsabilidad del aislamiento”, sostuvo.

“Y además, en que el Gobierno Nacional tiene que recuperar la potestad para asegurar el libre tránsito entre provincias”, añadió.

“Todo lo que viene ocurriendo con los varados, no solo es lamentable y vergonzoso, es una muestra cabal del rosto más inhumano de los gobiernos. Así como hay un protocolo provincial que no va más, la responsabilidad también la tiene el Gobierno de la nación al prohibir el libre tránsito interprovincial como lo prevé la Constitución Nacional”, concluyó.

