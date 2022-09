Neumáticos: aún sin acuerdo, convocarán a otra audiencia

Compartir

Linkedin Print

Los empresarios mejoraron su oferta salarial original, pero el sindicato rechazó la propuesta e insiste en el reclamo el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana, resistido por el sector empleador.

Empresarios y sindicalistas del sector del neumático no se pusieron de acuerdo en la audiencia realizada esta tarde en el Ministerio de Trabajo y se convocó a otra reunión entre las partes, aún sin fecha definida, para intentar cerrar la paritaria de la actividad, que ocasionó la paralización de la producción de cubiertas y está afectando directamente a la industria automotriz.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, intervino personalmente en las tratativas con los dirigentes del Sindicato del Neumático, conducido por Alejandro Crespo, del Partido Obrero, luego de que el sector empresarial mejoró la oferta salarial: el 68% de aumento para el período 2020-2021 que había ofrecido propuso llevarlo a 71%, pero no se pudo avanzar en el otro reclamo sindical, que es el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido el martes pasado que iba a liberar la importación de neumáticos si en la audiencia de ayer no se llegaba a un acuerdo con el sindicato, pero habría decidido esperar porque hubo “un mínimo avance” en las negociaciones, según fuentes oficiales.

Compartir

Linkedin Print