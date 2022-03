Niños argentinos que viven en Nanawa no podrán asistir a clases porque la pasarela sigue cerrada

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- Tras largo tiempo de manifestar sus inquietudes los padres, quienes realizaron la semana pasada dos manifestaciones en la pasarela La Fraternidad, finalmente a la fecha no tuvieron una respuesta favorable y sus hijos de nacionalidad argentina que viven en Nanawa (Paraguay), no podrán asistir a las clases en las escuelas de Clorinda, porque el paso vecinal sigue cerrado desde el inicio de la pandemia del COVID 19, y ninguna autoridad les dio respuesta a la posibilidad de que sus hijos concurran a clases.

En la mañana de ayer, Diario Expres en Clorinda, se comunicó con autoridades de Nanawa y varios padres, quienes confirmaron que lastimosamente sus hijos no están autorizados para cruzar a Clorinda para acudirá a las aulas, a pesar de contar con los dos dosis de las vacunas, “al menos legalmente no”, aclararon ya que es de conocimiento público que los pasos clandestinos abundan y diariamente hay mucho tránsito de personas por distintos sectores, sobre todo el cruce de grandes cantidades de mercadería, “si los comerciantes pueden hacer pasar sus mercaderías, nosotros podemos llevar a nuestros hijos a las escuelas”, dijo una madre molesta.

Los niños por cuestiones especiales fronterizas, donde la vida cotidiana es muy particular, viven en la vecina isla paraguaya de Nanawa, pero son de nacionalidad argentina ya que nacieron en Clorinda, ocurre lo mismo del lado argentino, donde viven niños de nacionalidad paraguaya; los del vecino país hace dos años no concurren a las escuelas, en 2020 en el peor momento de la pandemia sin vacunación y en 2021, cuando se produjo la vuelta presencial, se dispuso que los alumnos que vivían en las zonas limítrofes de Paraguay continuaran con la modalidad presencial, algo que también se pretende en el inicio de éste ciclo 2022, sin embargo debido a las notorias flexibilizaciones, los padres pretenden que sus hijos tengan la posibilidad de asistir a las aulas.

Cabe resaltar que son varias las escuelas en Clorinda que tienen alumnos que viven en el territorio paraguayo, la de mayor cantidad es la Escuela N° 21 República del Paraguay, que se ubica en pleno centro de Clorinda, donde la mitad de sus alumnos son del vecino país, y donde es una tradición de años se realizan algunas enseñanzas paraguayas, inclusive se celebra el Día de la Independencia del vecino país con presencia de autoridades de Paraguay, otras escuelas son la 195 del barrio Libertad, limítrofe con Nanawa; la escuelas 302 y de Frontera 9 ambas del barrio El Porteño Norte, y la escuela N° 241 del barrio 25 de Mayo, limítrofe con Beterete Cué (Paraguay).-

Intendentes

Los intendentes de las dos localidades, Manuel Celauro (Clorinda) y Claudio Samaniego (Nanawa) la semana pasada tuvieron un encuentro en el medio de la pasarela, separados por los vallados, allí se comprometieron a gestionar ante ambas autoridades nacionales, sin embargo hasta ayer martes 28 de febrero, no hubo siquiera una atención al tema desde las esferas gubernamentales, por lo tanto el paso vecinal sigue cerrado, un decir porque todos los clorindenses y la ciudadanía de Nanawa pueden observar a simple vista el masivo paso de personas por caminos y puentes clandestinos.

