“No vamos a levantar el corte de ruta si no levantan el bloqueo de Clorinda”

Desde el miércoles por la tarde, un grupo de vecinos autoconvocados de Clorinda realiza un corte total de la ruta nacional 11 para pedir que levanten el bloqueo de la localidad. “La medida es indefinida porque nadie se comunicó con nosotros para darnos una respuesta. Somos más de 50 vecinos que estamos reclamando porque necesitamos circular libremente por la provincia”, dijo uno de los manifestantes.

“Todavía estamos en la ruta y el corte es indefinido, hasta ahora nadie se comunicó con nosotros. Entregamos un petitorio a la Gendarmería Nacional para que entregue a la provincia y ahora estamos esperando respuestas”, contó Ramón en dialogó con el Grupo de Medios TVO.

Asimismo sostuvo que “solo estamos pidiendo el desbloque de Clorinda. Si bien en la mesa del Concejo del COVID-19 dicen que podemos circular, pero nosotros para irnos a Formosa necesitamos un PCR negativo y hacer 14 días de cuarentena. Es injusto esto porque de otras localidades pueden ir tranquilamente a la capital provincial y salir de la provincia pero nosotros no, somos discriminados”.

“Los vecinos autoconvocados hicimos 13 marchas pacíficas en total, hace 110 días que estamos bloqueados y entregamos 3 petitorios firmados por más de 2.000 vecinos en la ciudad tanto en la ciudad capital como en Clorinda y nunca nos respondieron”, informó.

“Nosotros nunca quisimos reclamar cortando una ruta, pero esta es la única forma que tenemos para que nos escuchen; hay muchas personas que están enferma y por ser de Clorinda no les dan un turno para atenderlos y desde hace 120 no tenemos ningún caso positivo de coronavirus”.

Indicó que la medida del corte “hasta el jueves cada 5 horas dejábamos que puedan circular cualquier tipo de vehículos por 15 minutos, pero hubo un entrecruce con algunos conductores por lo que finalmente decidimos cortar totalmente la ruta, porque necesitamos que nos hagan caso, para nosotros no es fácil estar acá bajo el sol y ya es el tercer día”.

Asimismo contó que “esta medida decidimos tomar cuando el video del Ministro se hizo viral con el Intendente, porque sentimos que nos dejó de lado, se olvidó de los ciudadanos burlándose de nuestra situación sanitaria”.

A su vez dio a conocer que “en el corte hay aproximadamente unas 50 personas por la mañana y a la tarde llegan más vecinos cuando salen de trabajar y se quedan hasta la noche. Realizamos un corte pacifico porque no queremos tener problemas con nadie”.

“El Intendente de la localidad nunca nos recibió, porque él no se preocupa porque al ser comerciante y al recibir sus camiones todos los días no le interesa que nosotros estemos en esta situación. Por qué no resguardan nuestra costanera para que no pasen los paraguayos, nos usan de bloque sanitario y estamos fuera de la protección de la provincia”, expresó el vecino.

“Pedimos que nos acompañen en esta lucha que vamos a seguir hasta que desbloquen la Ciudad porque nosotros no vamos a llevar ningún virus a la capital provincial. Le pedimos por favor a los médicos de Formosa que nos den los turnos, porque necesitamos seguir con nuestras vidas, no podemos desde hace 110 días estar pausados”, cerró.

