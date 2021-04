Nuevamente la sede del Correo Argentino amaneció cerrada por casos de covid

Compartir

Linkedin Print

En la jornada de ayer, nuevamente la sede del Correo Argentino amaneció cerrada ante el aumento de casos de coronavirus entre los empleados y donde serían 18 los infectados.

El organismo colocó un cartel en el ingreso explicando que debido a la situación sanitaria en el lugar, se tomó la decisión de cerrar sus puertas y suspender todos sus servicios, medida que se desconoce hasta cuándo durará.

Muchos vecinos que tienen boca de pago de sus planes sociales en el lugar como quienes necesitan realizar alguno de los múltiples trámites que ofrecen, se vieron afectados por la noticia.

“La verdad que vine hasta acá y me encontré con esto, es una lástima, era urgente retirar mi encomienda, pero no queda otra que esperar, no hay ninguna información, solo que el personal está con coronavirus”, dijo un vecino.

“Vine de nuevo a realizar unas gestiones y me encontré que estaba cerrado, no era urgente mi trámite, pero tuve que hacer un montón de cosa para llegar hasta acá, es la segunda vez que vengo y encuentro las puertas cerradas”, lamentó otra mujer.

También quienes debían retirar encomiendas expresaron su descontento y rogaron porque los próximos días la oficina habrá sus puertas.

“Sabemos que hay muchos casos positivos, pero es el único lugar donde podemos retirar nuestras encomiendas, ojalá pongan al menos personal mínimo como hicieron una vez y podamos retirar los paquetes, el mío está hace más de 10 días y no lo puedo retirar, encima está el tema de los controles que hay que pasar para venir, todo para que la oficina siga cerrada”, lamentó otro hombre.

Cabe señalar que el Correo, entre sus diversos trámites, entrega y envía encomiendas, realiza la entrega de DNI, como también el pago de beneficios sociales, de ahí el malestar de la población.

Compartir

Linkedin Print