Olivera: “Mientras persiguen a comerciantes, crece la inseguridad por robos en la ciudad”

El concejal Fabián Olivera advirtió “el resurgimiento de un delicado escenario de inseguridad” en pleno centro de la ciudad, tras reunirse con varios vecinos, quienes lo convocaron para pedirle que “visibilice los hechos y gestione soluciones urgentes y concretas”. Echó responsabilidades sobre el desinterés del Ministerio de Gobierno.

“Las manifestaciones que pude escuchar son alarmantes, tanto por la cantidad de casos de inseguridad, como por el desinterés de la Policía para ocuparse de los llamados que le hicieron las víctimas”, sostuvo el legislador municipal de la UCR.

“Esto no sólo ocurre en la zona céntrica; se está viviendo una suerte de resurgimiento de la inseguridad, principalmente con casos de robos y hurtos, caracterizados por el accionar sincronizado y rápido de los delincuentes”, detalló.

“Hay comercios y viviendas que vienen recibiendo la visita de los dueños de lo ajeno, con mucha frecuencia, lo que resume el cuadro de impunidad que se vive”, agregó.

“El ministro de Gobierno sólo está para cumplir con su rol de filtro del gobernador Insfrán; no ve más allá de esa función, mientras tanto varios lugares de la ciudad se volvieron en zonas liberadas”, consideró.

“Hay miles de familias que viven preocupadas por la pandemia, pero tienen una vida que va más allá del miedo y la dependencia que se estimula desde el poder político; esa gente necesita una vida sin este tipo de atropellos, el Estado es quien debe darles la respuesta correspondiente, y no lo está haciendo”, amplió.

