Olivera se mostró optimista ante los comicios del domingo y valoró el recibimiento de los vecinos

El concejal capitalino Fabián Olivera, quien buscará su reelección en el cargo, habló con el Grupo de Medios TVO de las expectativas que tiene para las elecciones del domingo y valoró el recibimiento de los vecinos dejando en claro que «soy transparente con la gente, entonces no necesito tantos carteles».

«Estamos muy contentos, hemos tenido una campaña muy emotiva, con mucha alegría», comenzó diciendo y se mostró agradecido por el apoyo de los vecinos quienes «nos conocen, saben que siempre estuvimos, soy un concejal que está siempre y no aparece un mes antes de la elección».

«Me da satisfacción el recibimiento de los vecinos y es el puntapié inicial para empezar a soñar con una ciudad y una provincia distinta, donde no haya persecuciones, volvamos a ser unidos, respetándonos entre todos más allá de las diferencias políticas o forma de pensar», continuó.

Asimismo, el edil indicó que es tiempo de cambiar la forma de hacer política y que «nunca antes se vio algo tan ostentoso en cantidad de cartelería, yo creo que si se hace una buena gestión con unos cuantos carteles ya está y se justifica con la gestión. Lo que noto es que se guardan la plata durante el año y aparece un mes antes».

«La gente sabe muy bien que cuando llegan las elecciones aparece la máquina para arreglar la calle, eso ya no sorprende, es desagradable poner en las maquinas los carteles de los candidatos y a la gente le cae mal», siguió.

«Algunos creen que más carteles significan más votos, pero están equivocados, atacar con cartelería es la inseguridad que tienen en su gestión, porque si tienen una buena deben ofrecer eso y no caras bonitas», lanzó Olivera.

Finalmente, aclaró que es un concejal que ofrece su gestión y sus propuestas a consideración de los vecinos porque «soy transparente con la gente, entonces no necesito tantos carteles si ya me conocen, saben que estuve, que gestioné, etc».

