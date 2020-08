Olympique de Lyon venció a Wolfsburgo y se consagró en la Champions League femenina

Compartir

Linkedin Print

Eugenie Le Sommer, Saki Kumagai y Sara Gunnarsdóttir marcaron los goles del triunfo por 3-1 para las francesas, que reafirmaron su hegemonía europea. Enfrente estuvieron las poderosas Lobas alemanas, que descontaron a través de Alexandra Popp.

La final de la Champions League femenina estuvo a la altura de lo que se esperaba en la previa. En un partido vibrante, Olympique de Lyon sacó a relucir todo su poderío para imponerse por 3-1 ante Wolfsburgo y coronarse campeón por quinta temporada consecutiva. El encuentro se disputó a puertas cerradas en el estadio Anoeta (San Sebastián España) y marcó el cierre del Final 8, formato que adoptó el certamen desde cuartos de final a raíz de la pandemia de coronavirus.

El Olympique salió a imponer sus condiciones desde el inicio del partido con intensidad en ataque y una presión alta que logró doblegar al Wolfsburgo. Fue así como las francesas crearon las primeras situaciones de peligro con un cabezazo de Wendie Renard a la salida de un tiro libre que se fue cerca (la capitana venía de marcar por esa vía en las semifinales ante PSG) y un remate cruzado de Tony Cascarino que tapó la arquera Friederike Abt.

Sobre los 24′ de la primera parte llegó la apertura del marcador. Cascarino se filtró por la derecha y mandó un centro atrás que encontró bien ubicada a Eugenie Le Sommer. La atacante remató y se encontró con la cobertura de Abt pero capitalizó el rebote y decretó el 1-0 para Lyon.

Luego del gol, Wolfsburgo intentó adelantarse en el campo de juego para ir por el empate, pero esa intención le duró poco ante el buen funcionamiento de las francesas, que hasta esta instancia del torneo aún no habían desplegado todo su potencial. Cascarino fue imparable para la defensa alemana y, sobre los 43′, volvió a encabezar una jugada por la derecha que terminó en un rechazo de la defensa. La pelota derivó en Saki Kumagai, que sacó un tremendo remate desde atrás de la medialuna y dispuso el 2-0 con el que el partido se fue al descanso.

La segunda parte comenzó con grandes emociones y con la férrea decisión del Wolfsburgo de conseguir el descuento para no hacerle tan fácil el camino al Lyon. Fue así como, a los 11′ del complemento, Fridolina Rolfö se escapó por la izquierda y mandó un centro que intentó contenter la arquera Sarah Bouhaddi. Sin embargo, Ewa Pajor logró hacerse de la pelota y sacar un centro que Alexandra Popp cabeceó a la red.

La segunda parte comenzó con grandes emociones debido a la férrea decisión del Wolfsburgo de conseguir el descuento y de no hacerle tan fácil el camino al Lyon. Fue así como, a los 11′ del complemento, Fridolina Rolfö se escapó por la izquierda y mandó un centro que intentó contener la arquera Sarah Bouhaddi. Sin embargo, Ewa Pajor logró hacerse de la pelota y sacar un centro que Alexandra Popp cabeceó a la red.

Luego del gol de Las Lobas, el partido perdió intensidad. Aunque intentaron tímidamente, a las dirigidas por Stephan Lerch no les alcanzó para torcer la historia. Y, a tres minutos del cierre, Sara Gunnarsdóttir cumplió con la ’Ley de la ex’ y decretó el 3-1 definitivo. Una vez más, Lyon hizo prevalecer su poderío, su mística y sus individualidades para quedarse con el triunfo y extender su hegemonía.

Vale recordar que el duelo entre Lyon y Wolfsburgo se ha convertido en una suerte de clásico en las finales de la Champions League y este fue el cuarto choque entre ambas en esta instancia. La primera vez fue en el 2013, con victoria para las alemanas por 1-0 en Stamford Bridge. Luego se vieron las caras en 2016 en Italia: tras un empate 1-1 en tiempo regular, las francesas se alzaron con el título al imponerse 4-3 en la tanda de penales. El último enfrentamiento fue en el 2018 y el Lyon logró una aplastante victoria por 4-1 en el estadio del Dynamo de Kiev en Ucrania.

Lyon consiguió así su quinto título consecutivo y el séptimo en los últimos diez años. A diferencia de la final pasada, las dirigidas por Jean Luc Vasseur no contaron con la presencia de la temible goleadora noruega Ada Hegerberg (ganadora del Balón de Oro 2018 y autora de tres tantos en la última definición ante Barcelona), quien aún se recupera de una lesión ligamentaria sufrida en enero de este año. Tampoco estuvo la atacante inglesa Nikita Parris, expulsada en las semifinales ante PSG.

Formaciones iniciales:

Wolfsburgo: Abt; Doorsoun-Khajeh, Janssen, Goeßling, Blässe; Rolfö, Engen, Huth, Popp; Harder, Pajor.

Olympique de Lyon: Bouhaddi, Renard, Bronze, Burchanan, Karchaoui, Kumagai, Gunnarsdóttir, Marozsán, Majri, Le Sommer y Cascarino.

Estadio: Anoesta (San Sebastián, España)