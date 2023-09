Organismos abordan la problemática del Grooming y la Trata de Personas con fines de explotación

La Lic. Romina López responsable del SETIC, resaltó la importancia de la prevención y el trabajo en red, dado el incremento en el uso de juegos online y redes sociales, señalando que el grooming es un delito penal ejercido por un adulto y la víctima una niña, niño o adolescente, donde hoy en un mundo cada vez más digitalizado, se hace indispensable concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías.

Desde el -Observatorio de Violencia de Género- que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó adelante conjuntamente con el SETIC -Servicio Técnico Interdisciplinario Central-, equipo de apoyo y orientación dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, que atiende desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior, a cargo de la Lic. Romina López, una reunión de trabajo, donde se abordaron las temáticas de grooming, consumos problemáticos y trata de personas con fines de explotación, direccionando, “el enfoque a la prevención de estos flagelos en el ámbito escolar”.

En ese ámbito se resaltó la necesidad de continuar concretando talleres para docentes, quienes se encuentran en contacto permanente con las niñas/os y adolescentes, como también trabajar transversalmente con todos los organismos e instituciones que de alguna u otra manera se relacionan a la temática o que se encargan de la protección de los derechos de las personas. Sobre ese punto, la responsable del SeTIC, explicó que el organismo a su cargo, es transversal a todo el Sistema Educativo Provincial, y se dedican apoyo y orientación, asistiendo a todos los niveles educativos, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior.

Asimismo, se detalló que se puso a disposición las diferentes líneas de trabajo, donde se encuentran: 1. Prevención y Cuidado, 2. Convivencia escolar, 3. Familia, 4. Diversidad y Género, 5. Vulneración de Derechos; para el trabajo sobre estas problemáticas, resaltando que nuestra provincia es una zona de frontera, y donde además nuestros jóvenes, atento a la estigmatización frecuente que se observa en los medios de comunicación, pueden llegar a caer en este tipo de problemáticas, por lo que además resaltó la importancia de la prevención y el trabajo en red.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, adelantó que, continuaremos trabajando en diferentes establecimientos educativos, con los docentes, padres, niños y adolescentes, toda vez que son preocupantes las cifras de grooming que se dan en argentina, donde 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes hablan con personas desconocidas en Internet.

Señaló que, dado el incremento en el uso de juegos online y redes sociales, cada vez es mayor la exposición a este tipo de abusos. Señaló que, el grooming es un delito penal ejercido por un adulto y la víctima una niña, niño o adolescente, consistente en la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a una chica o chico mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Es decir, es un tipo de abuso sexual que se da en espacios digitales.

La forma de acción de quienes cometen este delito es establecer un vínculo de confianza, complicidad y cercanía con la víctima a través de redes sociales, juegos online o plataformas de mensajería instantánea. Una vez logrado, suelen pedir información, fotos o vídeos íntimos a los chicos y chicas para luego, en algunos casos, amenazarlos con hacer público ese material o enviarlo a sus familiares si no acceden a cumplir con nuevos pedidos.

Vale la pena aclarar que los casos de grooming no siempre se vinculan con abusadores que crean perfiles falsos: muchas veces son personas adultas conocidas o incluso del entorno cercano a la víctima. Por ello, es importante identificar actitudes como tristeza, descenso en el rendimiento escolar, cambios en las prácticas digitales -negativa a conectarse como lo hacía antes, por ejemplo- y aislamiento.

Por lo tanto, es necesario conocer más sobre el tema para poder prevenirlo y afrontarlo en caso de que sea necesario, siendo necesario recordar que estamos hablando de un delito penal y por lo tanto se deben realizar las denuncias ante la justicia. En cuanto a la forma de acompañar a la víctima, es recomendable no culpabilizar, evitar fomentar la vergüenza o culpa e incentivar el diálogo para superar esta situación brindando apoyo empático y ello, es lo que vamos a continuar trabajando con el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia.

