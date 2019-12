Osvaldo Zárate se mostró en contra de superpoderes del Ejecutivo Provincial y de Ley de Emergencia Económica

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate, quien además es jefe de su bloque en la Legislatura, dijo que el gobernador Gildo Insfrán se apresta a aprobar el presupuesto 2020 nuevamente con «Ley de Emergencia y Superpoderes» donde «la última consecuencia de la otra va a manejar discrecionalmente más de 93 mil millones de pesos sin control legislativo, reasignando partidas del presupuesto general, pudiendo modificar planta de personal permanente y temporario, podrá disolver, transformar organismos descentralizados, autárquicos, fondos fiduciarios, comprometer los fondos de coparticipación sin autorización legislativa entre otras cosas».

«La concentración de poder en una sola mano es fenomenal, se repite ininterrumpidamente desde hace casi 20 años, a pesar de los superávit fiscales sucesivos, de los discursos grandilocuentes de mejoras económicas, de haber pasado a duplicar la coparticipación en estos últimos cuatro años( del 23% al 40%), de tener dinero en plazo fijo para contingencias ($ 7 mil millones aprox.), de abonar los sueldos y jubilaciones más bajas del país, necesitan seguir blindando a la provincia con la suma del poder para gobernar», lanzó el legislador.

Seguidamente aseveró que «no sabemos las deudas que tiene el estado provincial con los privados, es secreto no develado en el presente presupuesto, ya que todo sabemos que este blindaje de Emergencia Económica y Superpoderes es entre otras cosas para que no pueda ser ejecutado vía judicial el Estado formoseño, pero si lo puedan ser los particulares, configurando una desigualdad ante la Ley, de quien debiera ser el ejemplo».

«En el mensaje a esta Legislatura deja en claro ‘la sostenibilidad hacendal estatal continua, identificada con el equilibrio fiscal y la ausencia de endeudamiento permite a pesar de las criticas manifestaciones de las variables macroeconómicas de nuestro país, continuar accionando en base a ejes que conforman la hoja de ruta para la promoción del desarrollo’. Esta muy clara la contradicción del primer mandatario en relación a la Emergencia Económica y súper poderes, dejando en evidencia que solo importa la concentración de poder».

Detalló Zárate que la Constitución de Formosa en lo referente al Poder Legislativo, en el Capítulo Segundo Atribuciones Articulo 120 a 121 es clara y contundente:

120 (6)…Fijar anualmente el presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos de la Administración…

120 (7) ….Sancionado un Presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de otro, la Cámara, al dictar esta Ley, no podrá aumentar los sueldos ni gastos parciales proyectados por el Poder Ejecutivo…

121 ….Se prohíbe la delegaron legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administraron o de emergencia publica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que la Legislatura establezca…

«Que meridianamente claro que los superpoderes son el afán por lograr el manejo discrecional de los fondos públicos sin control legislativo, y blindar a su vez al poder ejecutivo para que disponga como quiera del dinero de los formoseños», dijo.

Y prosiguió diciendo: «de los 19 artículos que tiene la presente Ley de Presupuesto más de la mitad son delegaciones de facultades que son propias de otro poder del estado, hace 20 años que Gildo Insfrán tiene estos poderes, otorgados por los representantes del pueblo que fueron elegidos precisamente para cumplir con la Constitución Provincial».

«‘En Formosa la palabra ajuste no existe, para nosotros es administrar bien y distribuir con equidad’ palabras del Gobernador en su discurso del 1º de Marzo/19, digamos que la economía está en mejor condición que las del país y otras provincias, pero la emergencia está vigente, y en consecuencia la Legislatura delega facultades que el pueblo nos ha conferido», expuso.

Indicó asimismo que para tener una idea de cuánto dinero quiere disponer «sin control» legislativo tratará de plasmar en porcentajes de que se trata: «el gasto estimado para 2020 es de casi 97 mil millones de pesos, de los Cuales 1,2% es para el Poder Legislativo, el 2,4% para el Poder Judicial, y más del 96% es para el Poder Ejecutivo, que en estos números fríos delimitado de que se trata y para que quieren los Súper Poderes en forma indeterminada a pasar de no necesitarlas».

«Nosotros como Bloque de Juntos por el Cambio no avalamos la delegación de facultades legislativas (Superpoderes) como tampoco acompañamos la Ley de Emergencia Económica utilizada solo como blindaje sin necesidades para dictarla», cerró el Diputado.