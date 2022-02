Padres de Nanawa piden apertura de la pasarela para que sus hijos concurran a las escuelas

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- Un nutrido grupo de padres de la vecina localidad paraguaya de Nanawa, se manifestaron en la pasarela La Fraternidad que para solicitar a las autoridades tanto argentinas como paraguayas, la apertura del paso vecinal para que sus hijos puedan concurrir a clases en las escuelas de Clorinda desde el próximo 2 de Marzo; “son más de cien chicos que no pueden asistir a las aulas por el cierre desde hace dos años, más de la mitad de ellos son de nacionalidad argentina que viven en Nanawa”, explicó una de las madres referentes de la medida en el lugar.

Desde la semana pasada los padres vienen pidiendo a las autoridades tanto de Nanawa como de Clorinda para que busquen la posibilidad de que sus hijos concurran a las escuelas, a éstos pedido se sumaron el de algunas personas que pretenden la reapertura para las relaciones comerciales y otras por cuestiones de salud quienes concurrían al Hospital de Clorinda para seguir diferentes tipos de tratamientos.

La convocatoria para la manifestación se realizó el sábado pasado vía redes sociales, y ayer lunes a la media mañana los padres se manifestaron en la mitad del puente donde se encuentra una de las vallar que prohíben el paso, “queremos que nuestros hijos concurran a clases, pedimos a las autoridades que hagan lo posible para que por lo menos ellos puedan pasar”, indico un padre.

El 90% de los niños que viven en Nanawa y concurren a clases en Clorinda lo hacen en la Escuela N° 21 República del Paraguay, y otro porcentaje menor lo hace en la Escuela N° 195 Parques Nacionales, del barrio Libertad, limítrofe al territorio paraguayo por donde varias familias cruzan de una orilla a la otra por diferentes relaciones tanto afectivas como comerciales.

De contrabando

Una de las madres ya alterada en medio de la protesta dijo “sino abren la pasarela tendremos que hacer pasar a nuestros hijos por uno de los tantos pasos de contrabando que existen, donde los comerciantes hacen pasar cargas y cargas de mercaderías”, una situación que a simple vista se observa diariamente por diferentes pasos donde en forma de hormiga se puede ver el paso de cargamentos de una ribera a la otra.

Intendentes

El intendente de Nanawa Claudio Samaniego en declaraciones a la FM Sol de Clorinda, fue directo “no tenemos diálogo con el intendente de Clorinda Manuel Celauro, del tema nunca se habló y no tenemos información exacta de cuando se pretende la apertura de la pasarela”.

Al parecer las relaciones entre los jefes comunales de ambas localidades no son las cordiales en de la gestión anterior en Nanawa cuando el intendente era Javier Núñez, y ésta falta de diálogo podría ser uno de los motivos que no permiten las gestiones necesarias para la apertura del paso vecinal, aunque sea para algunas circunstancias como las de los niños que necesitan ir a clases en las escuelas.

