Padres se manifestaron pidiendo la intervención de la EPEP Nº 545

Ayer por la mañana, un grupo de padres se concentró frente a las puertas de ingreso de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°545 del barrio la Nueva Formosa pidiendo la intervención de la dirección de la institución por irregularidades en el comedor escolar y por mal trato al plantel docente. «Estamos defendiendo la institución», aseguró uno de los padres al Grupo de Medios TVO.

“El sábado a las 9 de la mañana hicimos una reunión con todos los padres, vinieron hasta los maestros a quienes invitamos y la directora no quería que vinieran, desmintió todo. Esta persona niega cosas que están pasando y hay pruebas contundentes, hay una maestra que lloró y dijo que la retó delante de los chicos en el aula y los chicos lloraron. Hasta esas cosas pasan dentro de la Institución y estamos cansados”, denunció Rubén, uno de los padres que pide la intervención.

Durante la manifestación de ayer, muchos alumnos faltaron a clases y se realizó una reunión con autoridades del Ministerio de Educación. «Estamos pidiendo la intervención de la escuela porque los niños se quejan del comedor», reiteró Evelyn, una de las madres presentes.

“Pasan muchas cosas feas, estamos hablando de la higiene para los chicos. La comida es muy mala, para que se entienda, si se la das a un perro no la va a comer sinceramente, la leche es aguachenta”, agregó al respecto otro padre.

La escuela ubicada sobre las calles Maipú y 19, cambió de directivos hace aproximadamente un año y desde ese entonces, según expresaron los padres, empeoró el servicio de nutrición del comedor, se creó una comisión de padres sin consultar a la mayoría y comenzaron los malos tratos hacia los docentes. Tras la manifestación, se hicieron presentes autoridades ministeriales para tratar de llegar a un acuerdo.

“La verdad es que no se solucionó nada, nos están dando una garantía que del Ministerio de Educación va a venir un veedor para garantizar que la directora no cometa más errores, que no tome represalias por los maestros y por los chicos pero esta persona es muy complicada y tenemos miedo por eso. Los padres, no estamos de acuerdo en que la directora siga mañana dentro de la Institución pero no nos queda otra porque todo tiene un tiempo y forma, hay una investigación de por medio. Estamos hablando entre todos y mañana vamos a traer a los chicos a la escuela con mucho miedo, no estamos de acuerdo», expresó uno de los padres que participó de dicha reunión.

Como lo sostuvo, los familiares de los alumnos tienen una determinación tajante respecto a la administración de la escuela pero aun temerosos, esperaran por los plazos indicados por las autoridades.

“Es lógico que pidan tiempo, yo entiendo pero estamos desesperados, no se puede comprender el tiempo cuando están tus hijos de por medio. La respuesta tiene que ser urgente, nadie quiere a su hijo en un lugar donde no se dan las condiciones ni las garantías», añadió el hombre.

Por su parte, una docente contó que «estoy hace 5 años en esta escuela, tengo 33 años de docencia, me estoy por jubilar, todo esto me causa mucho dolor. Me da mucho dolor por la escuela, por los papás, por los colegas pero sobre todo por los chicos, la verdad es que es muy triste todo esto. Este bochorno es muy triste».

Por lo pronto, los padres que piden la intervención de la institución esperaran lo resuelto por las autoridades ya que sostienen que «buscamos y no encontramos la forma de hablar con esta persona». «Ella quiere seguir su sistema y no nos conviene, no nos sirve, menos para nuestros hijos” concluyó uno de ellos.

