Durante abril, una familia formoseña necesitó de $96.695 para no ser pobre

Mes a mes, el Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana (ISEPCI) realiza un relevamiento de precios en los diferentes barrios de los conglomerados urbanos provinciales y dicho trabajo arrojó un incremento del 1,22% en el costo de la Canasta Básica Total por lo que una familia tipo en Formosa, necesitó de ingresos superiores a los 96 mil pesos para no caer bajo la línea de la pobreza.

“Ya tenemos todos los datos analizados. El mes de abril nos presentó una Canasta Básica Alimentaria, casi llegando a los $43.000, es puntualmente de $42.975; como siempre digo todos los meses, es lo que una familia de cuatro integrantes necesitaría para cubrir los gastos de alimentos», manifestó Marcela Molina, referente del Instituto en la provincia, al Grupo de Medios TVO.

Los datos analizados corresponden al mes de abril en barrios de las ciudades de Formosa, Clorinda y El Colorado. De esta forma, para no caer debajo de la línea de indigencia, se necesitaron ingresos superiores a los $42.975.

En el caso de la Canasta Básica Total, el costo «ya alcanzó los $96.695». «Este mes en cuanto a la Canasta Básica Total hay un 1,22% de aumento en cuanto a lo que fue en marzo. El rubro que reflejó más aumento fue la carne, tuvo un 6,8% de aumento, es muchísimo”, detalló Molina al respecto.

“El bolsillo del más humilde es obviamente el que se ve más afectado. Uno hace todo el esfuerzo que puede hacer para poder alcanzar esa Canasta Básica de Alimentos, solamente hablamos de esos $43.000, y sinceramente muchas familias no llegan a esa cifra, la opción que les queda es reducir el consumo», agregó.

Por su lado, los productos de almacén aumentaron entre $5 y $10, con productos como el aceite o la leche con limitaciones debido a la escasez y la limitación en las góndolas locales.

