Pampita se hará el hisopado de coronavirus luego del positivo de una de sus panelistas

Cora Debarbieri anunció que se contagió el virus. Al ser integrante de “Pampita Online”, todo el equipo del programa -incluida la conductora- se efectuará el test

El protocolo por coronavirus se activó en el ciclo Pampita Online, de Net TV, debido al resultado positivo que a última hora del jueves recibió una de las panelistas, la periodista Cora Debarbieri. Es por esa razón que la conductora, Carolina Pampita Ardohain, y el resto del equipo se someterán en estas horas a un hisopado, cuyo resultado estaría el lunes.

Teleshow se comunicó con el representante de la modelo, quien contó que el jueves, apenas se enteró lo de su compañera, Caro se hizo el test rápido y le dio negativo. Sin embargo, para quedarse tranquila, este mediodía se hizo el hisopado. Mañana, sábado 15, tendrá este resultado más exhaustivo.

“Hace unas horas me confirmaron que di positivo de COVID -anunció Debarbieri en sus redes sociales-. Estoy bien y casi sin síntomas. En la cuarentena, si bien trabajé bastante, me cuidé muchísimo. Lamentablemente, este virus es así. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico, voy a hacer reposo y quedarme tranquila en casa”.

En una de las medidas que se establecieron para evitar la propagación del virus, los miembros del panel de Pampita Online van rotando. Solo Pampita sale al aire de manera permanente. Debarbieri, una de las últimas en sumarse al magazine, no asiste todos los días; la última vez que estuvo en el piso fue este miércoles, cuando participó de una entrevista con el psicólogo Gabriel Rolón, a través de una videollamada. El jueves, ya no participó.

Por encima de lo que muchos hubieran especulado, Pampita demostró en estos días una gran sensibilidad con Nicole Neumann luego de que contara que tenía coronavirus. Ante esta circunstancia, la panelista de Nosotros a la mañana -su rival mediática desde que ambas comenzaron sus carreras como modelos- fue muy criticada en las redes sociales debido a la postura que había fijado al inicio de la pandemia.

“No sé qué le facturaba la gente -dijo Pampita en referencia a los reproches que recibió Nicole-, pero no está bueno que no nos demos cuenta. El coronavirus nos puede tocar a todos, también a nuestros seres más queridos y cercanos. Nos olvidamos un poco de eso”.

Además, Ardohain fue muy dura con Nicolás Magaldi porque el conductor habló públicamente del estado de salud de una de las hijas que Neumann tuvo con su ex marido, Fabián Cubero. Y pidió una mayor “empatía“ en la televisión cuando ocurren esta tipo de situaciones.