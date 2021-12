Compartir

El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19, brindó detalles sobre el pase sanitario en la provincia de Formosa a partir del 1º de enero de 2022, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Sobre el aumento de contagios, aseveró que “en cierta forma, sabíamos más o menos que esto iba a pasar. Está dentro de lo previsible. Con las cualidades en particular de esta nueva ola, no dejamos de estar atentos”.

En ese sentido, al pormenorizar sobre el pase sanitario, explicó: “Es un sistema que implementó la Nación a partir del 1º de enero del año que viene, donde obviamente Formosa no va quedar exenta”.

Dijo que “sólo faltan decidir algunas particularidades sobre su aplicación en esta semana”, las cuales dependen de cuántas personas se vacunen en estos días y completen sus esquemas, teniendo en cuenta que se habilitaron numerosos puestos fijos de inmunización en el territorio formoseño.

“Se amplió sustancialmente la oferta” de centros vacunatorios, acentuó el especialista, entendiendo que “no hay excusa para no ser vacunado”.

De manera que “si hay una muy buena respuesta en estos días será un poco más flexible o de lo contrario un poco más estricto”.

Esto último “dependerá de dónde se exigiría el pase sanitario”, ya que “una cosa son los boliches y otra los restaurantes”.

“Eso se irá viendo en base al porcentaje de aceptación de vacunas en estos días para completar las segundas dosis y los refuerzos para quienes correspondan”, amplió el médico infectólogo.

En este punto, recalcó que “para acceder al pase sanitario la persona tiene que tener la vacuna” contra el COVID-19. “Tiene que tener dos dosis o tres, en caso del refuerzo, y con eso ya automáticamente tiene el pase sanitario”, dejó en claro.

“Se está viendo en caso de que la persona no tenga la vacuna porque no puede recibirla, es menor de edad o lo que fuese, probablemente se agregue una PCR en situaciones especiales. Pero eso lo vamos a definir en el transcurso de estos días”, indicó.

A su vez, señaló que se puede consultar el esquema de inmunización en la página web del Gobierno provincial (“Mi Portal”) y en “Mi Argentina” de la Nación, o bien exhibir el carnet de vacunas.

“No se trata de ningún papel especial o distinto, sino solamente demostrar que uno está vacunado”, insistió.

Ómicron

Asimismo, sobre Ómicron, el doctor Bibolini detalló a esta Agencia que “esta nueva variante infecta al paciente vacunado mucho más allá de las anteriores y estas personas transmiten la infección, por eso se insiste en las medidas de cuidado”, como el uso del barbijo, el distanciamiento social y que haya la menor cantidad de personas en un mismo lugar.

A esto se suma la vacunación, ya que contando con la inmunización “la posibilidad de internación o de muerte es mucho más baja”.

“Porcentualmente, la gente que está vacunada y que tiene Ómicron posee menos posibilidades de internarse que aquella que no está inmunizada”, cerró contundente el especialista.

