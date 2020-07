Para el Gobierno, diferencias dentro del oficialismo se resuelven con “trabajo”

Compartir

Las diferencias de miradas dentro del Frente de Todos “no anulan la diversidad” del oficialismo, y las discusiones internas en el espacio político se resuelven “poniendo delante la agenda de la gente”, coincidieron funcionarios nacionales.

“Las diferencias de miradas y de posición se resuelven con trabajo coordinado, poniendo adelante la agenda de la gente. La gente necesita un trabajo coordinado y así está sucediendo”; afirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en declaraciones a radio Del Plata.

El funcionario se refirió de esta manera cuando fue consultado sobre los cruces de opinión que mantuvieron esta semana la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par bonaerense Sergio Berni, por los operativos de las fuerzas federales en el conurbano, en el contexto del aislamiento por coronavirus. Según altos funcionarios de la Casa Rosada, es hora de “normalizar el ruido” y sostienen que la “discusión es parte de exigirnos más”.

“Hay que normalizar el ruido y sabemos que lo hubo entre Berni y Frederic, pero hoy la coordinación fue perfecta”, señalaron desde el Gobierno, aunque adjudicando una parte de ese encontronazo al tratamiento mediático.

Incluso el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, tuvo que salir el viernes a desmentir las versiones que indicaban que el presidente Alberto Fernández le había pedido que intercediera ante el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Quiero desmentir la publicación de un supuesto pedido del Presidente de la Nación para que solicite el alejamiento de su cargo de Sergio Berni. Nunca existió ese pedido”, aseguró el ministro del Interior.

En el Gobierno nacional subrayan que una de las virtudes del Frente de Todos es que esas “diferencias no anulan la diversidad” del espacio y que “es importante convivir, porque eso nos hizo ampliar la base política y ganar las elecciones”.

En ese sentido, esperan que la sociedad también “aprenda a convivir con el otro” y le recuerdan a un sector de Juntos por el Cambio que durante el mandato de Mauricio Macri el ahora oficialismo “convivió” democráticamente y que, por lo tanto, “nada es insalvable” dentro de un espacio que “expresa determinados valores” como el de la unidad.

“Lo de Frederic y Berni es como una discusión de pareja por la que no te separás. Sabemos que hubo ruido; pero la coordinación fue correcta”, graficaron las fuentes oficiales sobre el nuevo despliegue de las fuerzas federales en la Provincia de Buenos Aires en las zonas que determinara el Gobierno bonaerense.

Las fuentes recordaron que, ante las medidas de aislamiento social impulsadas para hacerle frente al avance del coronavirus en el país, debieron ser suspendidos los encuentros partidarios para elegir autoridades y comenzar el proceso para “robustecer nuestra democracia interna” y avanzar en la “institucionalización” del Frente de Todos, consolidando la “apertura política” que significaron, por ejemplo, las incorporaciones de Ricardo Alfonsín, designado como embajador en España, y Marco Lavagna, al frente del Indec.

Consultados por Télam, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación minimizaron las tensiones y señalaron que hay “más diferencias de carácter y estilos, no tanto ideológicas” entre Frederic y Berni, porque ambos pertenecen al mismo espacio político.