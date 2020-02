Para Hryniewicz, el índice de inflación de enero «es positivo»

Compartir

El Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,3 %, la más desde julio de 2019. Al respecto el vicepresidente regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, sostuvo que se trata de un dato positivo que va a permitir mejorar el consumo y la planificación empresarial. Al tiempo que elogió al nuevo gobierno que en solo dos meses de gobierno logró bajar 1,5 aproximadamente la inflación, con relación a diciembre del año pasado que fue del 3,7%.

Según el empresario y dirigente de la CAME «tener una inflación de enero de 2,3% es haber logrado que el guarismo en dos meses baje lo cual es una obra muy positiva» y agregando que está totalmente de acuerdo con la postura del presidente de la Nación que llamó «usureros» a los bancos por la altas tasas de interés que cobran en las tarjetas de crédito.

Una situación que también se venía reclamando desde las PyMEs y que el Gobierno Nacional respondió a través del programa MiPyME, bajando la tasa anual al 35% para la pequeña y mediana empresa, pero que a su vez «es relativa porque los bancos también tienen que hacer el esfuerzo solidario como lo estamos haciendo todos los argentinos».

Enumeró que trabajadores, empresarios, el Gobierno tanto provincial como nacional lo están haciendo «menos los bancos es allí donde hay que hacer foco y es donde están encarriladas las políticas en los próximos meses una vez resuelto el problema grave que es la deuda externa», dijo, enfáticamente.

Para nuevamente poner en valor la desaceleración de la inflación que «hasta los economistas más pesimistas estiman que para lograr bajar la inflación a un dígito es necesario por lo menos 10 años de gobierno, y esto se logró en tan poco tiempo nos lleva a pensar que si se siguen haciendo las cosas prolijamente podría alcanzarse el objetivo en tres años».

Cabe recordar que a la extraordinaria deuda externa que dejó la gestión del macrismo, la inflación del año 2019 fue del 55% para el minorista y 58% mayorista, por lo que arrancar el primer mes del año con 2,3% es auspicioso y que según Hryniewicz, «va a permitir reactivar el consumo y una mejor planificación empresarial».

Para finalmente, denunciar que en los últimos cuatro años los únicos que ganaron en la Argentina fueron las entidades bancarias a través de la especulación financiera. «Argentina es el único país del mundo que tiene alrededor de 60 entidades bancarias cuando el resto de los países no tienen más de una docena».