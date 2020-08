Patricia Sosa se emocionó al recordar el encuentro con su hija después de cinco meses sin verla

Compartir

La cantante dio detalles del acercamiento que tuvo con Marta Mediavilla, luego de medio año de no verla a raíz de la cuarentena.

Patricia Sosa fue una de las protagonistas de la semana después del enfrentamiento mediático que mantuvo con su colega Valeria Lynch por la fecha del recital por Internet. Y este domingo en su visita a los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand, que hoy lleva adelante Juana Viale hizo un paréntesis y se emocionó cuando recordó cómo fue el reencuentro que mantuvo con su hija Marta Mediavilla.

“Yo pienso en el vínculo con los papás ¿no? Qué fuertes que son, es ese hilo invisible que uno no va a poder romper”, comenzó Patricia con su reflexión. “Hace cinco meses que no la veía a Marta. Todo por teléfono… por videollamada… y ayer la esperé en la puerta de su casa, dijimos el momento que tenés para caminar salgamos juntas”, relató la intérprete de “Aprender a volar”.

Y continuó, al borde de las lágrimas: “Entonces, la espero con el barbijo, con el alcohol, con todo, y cuando salió se tiró al piso de rodillas, me abrazó las piernas y lloramos mucho… Me pongo a llorar otra vez. Yo le acariciaba la espalda, decía no puede ser este sentimiento tan genuino, tan enorme y tan profundo, que a uno le sale de adentro, y que es imposible reemplazar. Ese abrazo en las piernas que me dio, te juro que lloramos un montón en la vereda”.

Las palabras de Sosa sin dudas despertaron la emoción de Carmen Barbieri, Mariano Caprarola y Fernando Dente, quienes completaron la clásica mesa en la que, además, se habló de la relación entre Patricia y Valeria Lynch que parece haber llegado a su fin, después de muchos años de amistad.

“Tuve que pasar la fecha de mi streaming-programada el 1° de agosto para el 7 de agosto. – porque Valeria decidió hacer su show ese día. Fue una traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar”, contó la pareja de Oscar Mediavilla, que recibió el apoyo de Juana Viale. “No me gusta lo que no es justo y me parece que no es justo, por eso lo quiero decir”, aseveró la nieta de Mirtha Legrand.

De todas maneras, cuando en la noche de este viernes los fanáticos de la intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” quisieron ingresar a la plataforma web para ver el recital, que la artista había denominado “Te espero en casa”, se encontraron con que el sistema había colapsado. E, indignados, hicieron estallar las redes sociales.

Fue entonces cuando, para tratar de calmar las aguas, los organizadores publicaron un tuit informando que el show, por el que habían abonado entradas por un valor de 600 pesos, iba a quedar “disponible por una semana para verlo en la plataforma”. A lo que los usuarios respondieron que ellos habían pagado para ver un recital “en vivo” y que, por lo tanto, lo que querían era que les devolvieran su dinero.

Finalmente, la empresa emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido, indicando cómo debían hacer quienes quisieran regresar sus entradas y remarcando que la artista era “ajena a toda responsabilidad”.