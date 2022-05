Personal de salud de Clorinda brindó asistencia médica en Puerto Pilcomayo

Compartir

La directora del Hospital “Cruz Felipe Arnedo”, la doctora Bernardita Obst, se refirió a la jornada de atención médica que se realizó el miércoles 11 en Puerto Pilcomayo.

La profesional recordó que por la pandemia “hace rato no podíamos visitar esta zona” y debido a ello celebró haber podido hacerlo.

Indicó que el equipo que asistió estaba conformado por el jefe distrital, el doctor Daniel González, por personal de enfermería, farmacia, vacunación y odontología.

En este contexto, aclaró que aparte de la asistencia médica, también se realizó vacunación de calendario y especialmente contra el COVID-19.

“Se atendieron muchos pacientes. Estamos muy conformes y contentos por la convocatoria”, realzó y agregó: “En particular me gustó mucho volver, porque compartir con las personas es una forma de llegar a los barrios, de acercarnos a los lugares donde más nos necesitan”.

También, se refirió a la nueva campaña de vacunación contra el coronavirus que se realizará en la ciudad de Clorinda el próximo sábado 14, haciendo notar la alegría que produce poder continuar inmunizando a los ciudadanos.

En esta línea, aprovechó para recordar la importancia de seguir “utilizando el barbijo, más en los lugares públicos y cerrados”.

“Es la época de cambio de estación, de frío, y al estar en contacto con todo nos podemos enfermar”, acentuó.

En otro orden, comentó que el jueves se llevó a cabo en el nosocomio “una capacitación para la reanimación cardiopulmonar destinada a los trabajadores del SIPEC”, remarcando que esto es “para continuar contribuyendo en la formación del personal de salud”.

