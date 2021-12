Piden esclarecer hecho donde hombre murió presuntamente tras ser golpeado por policías

Compartir

El viernes pasado, el Dr. Emanuel Zieseniss junto a su colega Juan Sebastián Montoya se constituyeron como querellantes en acompañamiento a la familia de Manuel Ríos, un vecino de Villa 213 que presuntamente murió producto de los golpes que recibió por parte de efectivos policiales.

Según denunció el letrado en su cuenta de Facebook «este sería un caso más de violencia institucional en Formosa. Uno más de los tantos. Y constituiría una afrenta enorme contra los derechos humanos».

Seguidamente repudió y condenó fuertemente la violencia ejercida por los miembros de las fuerzas de seguridad contra las personas privadas de la libertad. «Estos son vestigios de la dictadura militar, violaciones a nuestros Derechos Humanos fundamentales -ocurridos en democracia-, que debemos desterrar de nuestro querido suelo formoseño», dejó en claro.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el letrado contextualizó el hecho: «junto al Dr. Montoya estamos acompañando a la familia de Manuel. Lo que nosotros sabemos en base a lo que se pudo aportar en el expediente y en base a las pruebas con las que contamos es que el día sábado 13 de noviembre -alrededor de las 23:30 horas- Manuel Ríos fue levantado violentamente por parte de la Policía de 213, y al día siguiente fue devuelto inconsciente, desangrado y golpeado a la madre que vive en Colonia La Floresta».

En este marco dejó en claro que el hombre desde ese momento nunca más se recuperó y que «después de eso transcurrió 15 días y terminó falleciendo en el Hospital Central producto de los golpes que habría recibido que presumimos fueron efectuados por el personal policial».

«El hecho concreto es que la Policía lo levanta en buen estado de salud y lo devuelve inconsciente. Queremos que se esclarezca todo y que paguen los responsables», lanzó.

Al ser indagado de cómo fue el momento en que entregan a Ríos a su familia respondió: «según el testimonio de la madre lo llevan en un patrullero alrededor de las 7 de la mañana y le dicen ‘acá lo traemos a su hijo borracho’, y lo entregan ensangrentado, golpeado e inconsciente».

«Manuel Ríos no pudo recuperarse de ese estado de inconciencia, es decir, nunca más pudo hablar para contar qué le pasó esa noche. Los familiares nos contaban que tenía los ojos abiertos, pero no reconocía a nadie y tampoco podía hablar», añadió el abogado.

Y prosiguió: «una vez que la Policía lo deja en la casa, la familia logra llevarlo hasta el hospital de El Colorado y desde allí lo trasladaron hasta el Central donde estuvo cerca de 15 días internado y luego falleció. Según el acta de defunción él murió a raíz de golpes que tenía en la cabeza, eso es lo que tenemos como prueba, más los testimonios».

A continuación, indicó que en representación de la familia del fallecido requirieron la autopsia y una serie de medidas probatorias que permitan esclarecer el hecho. «Lo que queremos es justicia», insistió.

Por otro lado, Zieseniss manifestó que ya se dio el cambio de carátula por el hecho y que ahora es «homicidio calificado, apremios ilegales, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos». «Se está realizando la investigación, sabemos que se han tomado algunas indagatorias y nosotros el viernes nos presentamos para ofrecer pruebas testimoniales y documentales, requerir algunos medios de pruebas y solicitar cuanto antes la autopsia», asintió.

Finalmente aseveró que «lo que nosotros observamos a prima facie es un claro hecho de violencia institucional y necesitamos que se esclarezca porque no podemos permitir que esto ocurra en nuestra provincia en plena democracia. Esto atenta enormemente contra los derechos humanos y se convierte en un hecho de gravedad institucional».

«Tenemos entendido que hay algunas personas detenidas por este caso y que el procedimiento se está llevando a cabo. La investigación está en curso, pero necesitamos que se esclarezca quienes son los responsables. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso», culminó diciendo.

