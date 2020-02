Piden la colaboración de la gente para dar con conductor que chocó y abandonó a motociclista

Compartir

Ayer por la mañana, alrededor de las 7:15 horas, una motociclista sufrió un accidente entre la avenida Estanislao del Campo y la calle Carlos Ayala cuando fue chocada por un vehículo marca Gol Trend que tras el siniestro se dio a la fuga del lugar, dejando a la víctima inconsciente. Ante esta situación, familiares de la mujer piden la colaboración de la ciudadanía que pudo haber visto el siniestro para que se acerque a brindar datos y así poder dar con el autor del hecho.

En ese marco Emi, cuñada de la mujer accidentada, en diálogo con el Grupo de Medios TVO brindó más información sobre el siniestro vial.

«Ayer alrededor de las 7:15 horas recibo un llamado telefónico de una mujer que me informa que mi cuñada había tenido un accidente, que la habían chocado y la estaban trasladando al hospital ya que cuando ella llegó el accidente ya había ocurrido, ahí comenzó toda una incertidumbre con respecto a su situación ya que a ella la choca un auto que se da a la fuga, ella iba en moto y el auto que la chocó se fue, ella quedó inconsciente recuperando recién su conciencia y conocimiento una vez que estaba dentro del área hospitalaria, ahora nosotros estamos tratando de buscar información, por las redes sociales nos mandaron mensajes por privado diciéndonos que se trataba de un auto Gol Trend gris, que la patente no se pudo visibilizar», explicó.

«Esta persona que se comunica con algunos de nuestros familiares es la hija de la mujer que vio todo el accidente y por una cuestión de privacidad no quiere dar su identidad, es algo que me parece ilógico porque creo que si ven un accidente de tránsito y tienen los datos se deben hacer presentes como testigos porque ahora estamos ante un anónimo que tiene información», lamentó la mujer.

«A mi cuñada ya le dieron el alta y fuimos a la Comisaría Tercera para que ella haga su correspondiente denuncia previo peritaje forense. Lo que queremos es que si hay alguien que vio, si hay cámaras cercanas de algún comercio que nos aporte datos para lograr dar con quien la chocó», pidió.

«El interés familiar es poder tener datos de esta persona, es abandono de persona, la chocó y no se quedó ni siquiera a unos metros a ver qué había pasado, directamente huyó, es muy grave lo que ocurrió y sería bueno que esto se visibilice en todo el ámbito de la ciudadanía formoseña porque estamos viviendo épocas donde los accidentes de tránsito pasaron a ser una rutina, como que nos tenemos que acostumbrar a ver que mataron a alguien y no es así», aseveró.

«Mi cuñada está bien, le dieron el alta y hemos tenido la suerte de que el Hospital central cumplió con los protocolos correspondientes, le hicieron una tomografía porque está muy lastimada, por suerte no hubo daños internos en forma aparente, vamos a ver cómo evoluciona porque le dieron 14 días de reposo absoluto», señaló.

«Lo que nos interesa es saber o identificar a la brevedad posible quién es el conductor o el que ocasionó este daño y que se haga cargo, que se haga presente porque esto es abandono de persona, ella por suerte está bien pero podría haber pasado otra cosa más grave», finalizó.

Quien tenga datos para aportar puede comunicarse a los números 3704043348, 3705040845 o 3704216807.