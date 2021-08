Poblador de Laishí insiste con el reclamo por la energía eléctrica y pide que REFSA lo ayude

Compartir

Walter Ramírez, un poblador de la localidad de Misión Laishí que días atrás decidió hacer público su pedido para que REFSA le conecte la energía eléctrica, se acercó ayer hasta la ciudad capital para presentar notas ante la casa central de la empresa y el EROSP para que tomen cartas en el asunto.

Según comentó, cuando presentó los papeles en la oficina de REFSA de su localidad le dijeron que sí, pero cuando el personal estaba trabajando para la conexión se retiraron sin dar explicaciones; Ramírez cree que esta actitud responde a una interna política local ya que para levantar su casa tuvo ayuda del intendente José Lezcano; y el titular de Refsa de allí se estaría “preparando” para disputar la concejalía en los próximos comicios e ir contra los concejales del PJ del Jefe Comunal.

“Me vine a la capital con el objetivo de entregar una nota en REFSA y en el EROSP para pedir que me bajen la luz, se trata de un reclamo que vengo realizando desde hace casi dos meses y no obtengo respuestas en mi pueblo”, dijo al Grupo de Medios TVO.

Seguidamente expresó que no entiende por qué no le bajan el servicio “si yo presenté todos los requisitos solicitados, tales como pilar y papeles”.

“En principio me aprobaron la instalación, incluso tengo el número de expediente que da cuenta de ello”, continuó diciendo el hombre.

Por otro lado, aseveró que lo único que se le ocurre es que la negativa responde a la interna política dentro del PJ que hay en la localidad. “Ahora como es época electoral, el señor (titular de Refsa Laishí) está metido en la política y quiere ganar por ese lado; como el Intendente me dio una mano para levantar mi casa no quieren bajarme la luz”, asintió.

“Primero se mandó al personal que baje la luz, pero cuando vieron que yo era el muchacho a quien el Intendente ayudó dieron la orden que se retiren”, lanzó.

“Lo único que pido es que me hagan la instalación de luz porque tengo dos criaturas chicas que viven a oscuras, ya pasamos el invierno y ahora se viene el verano y la vamos a pasar muy mal, ellos no se merecen todo lo que está pasando”, pidió Ramírez.

Finalmente, reiteró que “vine a presentar los papeles acá porque en Laishí no tengo respuestas, tengo los papeles que presenté allá, no es mentira lo que digo y ojalá acá me ayuden, sobre todo por los nenes”.

El caso

El hombre que con mucho esfuerzo levantó una pieza de 3×3 en un terreno cedido por un vecino del barrio Industrial donde vive con sus hijos de 7 y 3 años, aguarda a oscuras una respuesta por parte de REFSA.

“Yo vivo sobre una avenida principal, en una zona de ladrillería del barrio Industrial. Me acerqué a la oficina de Refsa con todas las documentaciones que me pidieron, me dieron el visto bueno y dijeron que sí me iban a poder bajar la luz, incluso mandaron al personal para que verifique. Yo armé para mi pilar e hice la instalación adentro de la casa”, había contado días atrás el mismo.

Recordó además que cuando los trabajadores de la empresa prestataria estaban bajando los cables para proceder a la conexión “el titular de Refsa Laishí, el señor Insfrán, se acercó y suspendió todo”.

“Creo que tiene un tinte político, porque a mí me ayudó el Intendente, otra explicación no encuentro, no sé por qué este ensañamiento, yo no estoy con nadie, solamente quiero que mis hijos estén mejor”, insistió.

