Poca esperanza: formoseños no creen que costos se mantengan con «Precios Cuidados»

Ante el relanzamiento del programa «Precios Cuidados» que en esta nueva edición aumentó la cantidad de productos y sumó primeras marcas, el Grupo de Medios TVO salió a hacer una recorrida por supermercados de la ciudad y dialogó con clientes para consultarles respecto a si creen que con esto mejorará la economía del consumidor y los precios se mantendrán. En ese marco, la mayoría coincidió que con esto no habrá diferencias ya que los productos después de Año Nuevo sufrieron subas y se venden así al público. Además, manifestaron que en Formosa se adhieren pocos comercios, lo que también hace complicado acceder a los costos más bajos en los productos.

Una vecina consultada dijo que «no creo que con este tema se solucionen las cosas, creo que todo va a seguir subiendo, de hecho, ya lo estamos viendo, un kilo de yerba está casi 300 pesos y la más económica 230 o 250 pesos. No creo que esto lleve estabilidad, no sé a dónde vamos a aparar. No soy optimista con esto, no alcanza el sueldo para nada».

Otro hombre dijo que «no creo que se mantengan los precios, es imposible porque estamos en Argentina, acá nada es estable, este programa es lo mismo, hace cuánto tiempo lo vivimos y nunca pasó nada. Las cosas siguen igual, pero la plata no alcanza, todo aumentó de precio y esto no va a llegar a buen puerto, mientras haya dinero va a durar pero no más».

«No creo que esto sirva, cuántos programas ya hubo y todo siguió igual, la verdad ahora no tengo esperanzas de que con esto mejore encima no todos los supermercados lo tienen, dentro de unos meses vamos a ver si cambió algo o no, por ahí tengo una mínima esperanza, pero es difícil. Los precios están más caros que el año pasado, después de Año Nuevo todo aumentó y esa es la verdad, tenemos que esperar a ver si algo mejora o no, lo veo muy difícil, todo sigue subiendo y no hay sueldo que aguante, estamos asfixiados, nadie aguanta esto», opinó otro vecino consultado.

«Creo que tenemos que ver cómo va a ser esto, recién empieza y no todos podemos creer, como siempre fue así tenemos que desconfiar, ver cuando esto va transcurriendo si sirve o no. En unos 3 meses creo que se podría estabilizar porque siempre hay alguna diferencia para bien o para mal. La esperanza es lo último que se pierde así que eso mantengo. Los precios están más caros, vine a comprar muy poco y en lo que llevo hay diferencia, está mas caro obvio, el azúcar por ejemplo está a 50 pesos y yo la compraba a 30. Siempre compro lo mismo y me suele alcanzar 400 pesos, ahora es 600 y un poco más, ya hay diferencia pero tenemos que comprar, más cuando uno es enfermo y se debe cuidar, yo consumo galletita sin sal y todo eso es caro pero nos tenemos que cuidar y también al bolsillo», señaló otro poblador.

«No tengo idea si con esto va a mejorar algo, siempre compramos caro, yo nunca vi diferencia con Precios Cuidados, pagaba lo mismo nomas, tendría que ir viendo, ahora los precios aumentaron en casi todo, hay diferencia en el arroz, aceite, azúcar, yerba, eso es lo que fui viendo, hasta el huevo aumentó», dijo una mujer. «Yo la verdad no creo que los precios se mantengan, todo sigue subiendo, la gente quiere creer que se va a mantener pero no lo sé, hay que esperar», añadió.

Otra mujer indicó que «no creo más en nada en este país, todos los gobiernos son pura promesa y no pasa nada, siempre pagamos más caro, yo creo que en unos 6 meses vamos a ver la diferencia, antes es imposible. Mi sueldo no me dura ni 4 días y ni hablar cuando uno viene al super, voy comprando de a poco las cosas, no me queda otra que hacer así, pidiendo prestado por todos lados llego a fin de mes, la verdad no tengo esperanzas de que algo cambie, ojalá Dios quiera que sí, pero no tengo mucha fe. Ahora vi los precios más caros, dicen que van a ser ‘cuidados’ pero no sé, otro tema es que no se respetan los precios y por eso tampoco funciona».

«Esto ya viene desde hace un montón y sigue siendo lo mismo, no creo que las cosas cambien, todo aumentó ahora y después supuestamente bajan los precios, pero no es así, una vez que suben no bajan más y esto ya lo vivimos. También está el tema de que pocos respetan, hay supermercados que supuestamente tienen Precios Cuidados pero no se nota, espero que si lo ponen que hagan controles para que también se respete o sino es cualquier cosa, como siempre», opinó otra mujer.

«Siempre es la misma historia con los programas que lanzan, yo soy jubilada y esto jamás me ayudó, nunca y eso que viene desde hace años, ahora dicen que lanzaron con más variedad de marcas y todo, pero no lo sé, la leche está cara, el azúcar también, lo mismo con la harina, encima solo algunos supermercados se adaptan entonces hay que ir recorriendo. No hay mucha diferencia la verdad, una compra grande sale lo mismo que comprar con este programa, las diferencias son ínfimas según mi punto de vista y me da igual, ojalá más adelante se note una diferencia y todo valga la pena, pero lo veo verde», expresó otra vecina consultada.