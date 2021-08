Por el bloqueo de la Premier League, Uruguay desistió de convocar a Cavani y Brasil perdió 9 jugadores para las Eliminatorias

Compartir

La negativa de los clubes de la Premier League a ceder a sus jugadores para esta jornada de Eliminatorias Sudamericanas ha generado estragos varias selecciones. Si bien la Argentina logró que sus futbolistas que juegan en Inglaterra puedan viajar, Brasil, Chile y Uruguay no lo consiguieron. Es así que las bajas se han multiplicado en las últimas horas, pese a que los combinados confiaban en que el conflicto se resolvería.

El elenco charrúa es sin duda de los más perjudicados ya que Luis Suárez y Edinson Cavani, su dos máximos goleadores, se perderán los tres partidos. El ex artillero del Barcelona quedó descartado por una lesión en la rodilla izquierda, en el encuentro que disputó el domingo con el Atlético de Madrid. El club español informó el lunes que al goleador histórico de la Celeste se le ha detectado un edema moderado en la cara posterior de la rodilla.

Mientras que a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la noche del domingo que Cavani fue desafectado debido a las restricciones impuestas por la Premier League a los jugadores de selecciones que se encuentran en la lista roja del Reino Unido. “De acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani”, señaló la AUF.

Además de las bajas de sus dos emblemáticos artilleros, la selección uruguaya también perdió al zaguero Sebastián Coates (Sporting Lisboa) por una inflamación en la rodilla derecha. Por eso, Óscar Washington Tabárez citó el domingo a dos delanteros del medio local: Agustín Álvarez (Peñarol) y Federico Martínez (Liverpool). También incluyó al veterano lateral Martín Cáceres.

Peor es el panorama para Brasil, líder de las Eliminatorias, que perdió a 10 jugadores, nueve de ellos que juegan en la Premier League: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Matheus Nunes (Sporting Lisboa) Raphinha (Leeds), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester City) y Richarlison (Everton).

Por eso Tite, que ya se encuentra trabajando con 21 jugadores que están entrenando en San Pablo, llamó de urgencia a varias figuras del medio local como Santos (Atlético Paranaense) Everson (Atlético Mineiro), Hulk (Atlético Mineiro), Miranda (San Pablo) y Edenilson (Inter), pero también a Viniciurs Jr. (Real Madrid) y a Malcom (Zenit de San Petersburgo).

Vale recordar que Brasil, que hasta ahora tiene puntaje perfecto, debe visitar a Chile el jueves 2 de septiembre y luego recibirá a la Argentina el domingo, antes de cerrar con Perú, también como local.

Por su parte, Chile no podrá contar con Ben Brereton (Blackburn Rovers) ni con Francisco Sierralta (Watford), motivo por el cual Martín Lasarte llamó a los jugadores de Universidad Católica Valber Huerta y Diego Valencia.

