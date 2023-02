Por tercera vez, productores reiteran el pedido de asistencia al gobierno provincial

Con una nueva manifestación sobre la Ruta Nacional Nº 86, productores de la zona norte reiteraron el pedido de asistencia económica no reembolsable y la inclusión de más cultivos a la emergencia decretada por las pérdidas producidas por la sequía. “Le pedimos que lo haga desde los recursos propios que tiene el Estado provincial”, expresó Pánfilo Ayala, Presidente de la Federación Agraria Filial Norte, al Grupo de Medios TVO.

“Seguimos acá movilizados por segunda vez, a los efectos de reclamar respuestas al pedido que hemos hecho al gobernador de la provincia de una ayuda económica no reembolsable para los productores afectados y la ampliación del decreto que solamente alcanzó a la banana en esta parte de la provincia”, agregó Ayala.

La de ayer fue la segunda manifestación que realizaron los productores de diferentes localidades comprendidas en la zona norte en menos de 15 días. En esta ocasión únicamente cortaron el tránsito de media calzada de la Ruta Nacional Nº 86, mientras se preparaban para enviar la tercera nota formal a las máximas autoridades provinciales.

“La primera nota fue enviada el 2 de este mes; la segunda el 14, repitiendo el pedido y agregando una lista de productores damnificados que se han registrado en nuestra filial para poder recibir esta ayuda. En la segunda nota enviamos 314 nombres con datos de cada uno de los productores y esta vez sumamos unos 50 más para reiterar el pedido. Lo que esperamos es una respuesta urgente”, indicó el productor.

En total serían ya unos 360 productores afectados por la sequía que solicitan esta ayuda económica al gobierno provincial para poder paliar las pérdidas, totales en algunos casos, de cultivos como la mandioca, batata, melón, sandía, calabaza, zapallo y maíz. En el actual decreto de emergencia solo se incluyó a la banana, por lo que también buscan incorporar los demás cultivos pero aún no han obtenido ninguna respuesta.

“Respecto a la ayuda que pedimos al gobernador, le pedimos que lo haga desde los recursos propios que tiene el Estado provincial, a los efectos de que la ayuda llegue de forma urgente. Hay productores que han perdido todo, sujetos agrarios que han perdido 1 o 2 hectáreas que eran la economía de su vida”, finalizó Ayala.

