Por un blooper de Ter Stegen, Atlético Madrid derrotó al Barcelona y llegó a la punta de la liga

En el marco de la décima jornada de la liga española, el Atlético Madrid derrotó al Barcelona 1-0 y alcanzó la cima. El único tanto del partido disputado en el estadio Wanda Metropolitano fue de Yannick Ferreira Carrasco, tras un grosero error del arquero Ter Stegen.

Fue en la última jugada de la primera mitad en la que el dueño de casa sacó provecho de una lejana salida de Ter Stegen (tras una pérdida de Piqué en campo rival) que le facilitó el tanto al belga Yannick Ferreira Carrasco, quien ensayó un exquisito túnel y luego definió desde lejos con el arco vacío cuando se jugaba el tiempo de descuento.

Los catalanes generaron algunas situaciones de riesgo: primero con un intento de Griezmann tras el buscapié a media altura de Dembélé y más tarde con una bola pinchada de Lionel Messi que se fue por encima del travesaño. La otra situación también tuvo a la Pulga como protagonista, cuando se filtró en el área y recibió un pase de Jordi Alba, pero su definición prácticamente sin ángulo murió en las manos del bien ubicado Oblak.

El anfitrión avisó de movida con un remate de Saúl que fue desviado cerca del ángulo por el arquero culé y armó la mejor maniobra colectiva de la etapa inicial con una combinación ofensiva milimétrica que terminó con la asistencia de Ángel Correa a Llorente, que estrelló el balón contra el travesaño.

En el complemento se jugó mayormente a lo que propuso el dueño de casa y los de Koeman no inquietaron demasiado. Dos cabezazos del francés Lenglet (el segundo en posición franca tras un centro de Messi con derecha) no sirvieron para someter a Oblak, una de las figuras.

Messi volvió a padecer la anemia ofensiva de su equipo y se mostró en la misma tónica que en presentaciones anteriores, enchufándose en el encuentro a cuentagotas. A falta de 10′ para el final intentó con un tiro libre que se desvió en la barrera y más tarde centró para el testazo de Griezmann, que otra vez fue embolsado por Oblak. Fue poco de un Barcelona para lastimar a un Atlético que prescindió de Luis Suárez y Lucas Torreira, los uruguayos ausentes por tener coronavirus.

A la mala noticia por el resultado el Barça sumó la preocupante baja de Gerard Piqué: Correa se le cayó encima de su pierna derecha y es posible que haya sufrido una lesión ligamentaria en su rodilla (se retiró del campo llorando). El cuadro catalán sumó su tercera caída en el certamen y está a 9 puntos de ventaja de la punta, que se estirarán a 12 si mañana la Real Sociedad vence al Cádiz como visitante.

El Aleti, por su parte, se quitó una espina que tenía clavada hace años: llevaba 20 duelos sin poder ganarle al Barcelona por liga (en los últimos 18 había estado Simeone en el banco de suplentes como entrenador). La última alegría rojiblanca había sido en el año 2010. En tanto, continúa la mejor racha de su historia con 24 cotejos sin conocer la derrota por torneo doméstico (es el único que no cayó en la actual temporada).

Este miércoles los madrileños recibirán al Lokomotiv ruso en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificarse a los octavos de final de la Champions League. El Barcelona se presentará el martes en Ucrania, cuando visite al Dinamo Kiev para sellar su pase de ronda.

