Primer día del «dólar soja»: productores vendieron US$ 400 M

Los productores de soja negociaron este lunes un millón de toneladas por el equivalente a US$ 400 millones en el inicio de la implementación transitoria de un tipo de cambio especial de $ 200 para la exportación, lo que significó “el volumen de negocios más alto desde marzo de 2017”, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

“Se vendieron alrededor de un millón de toneladas, que representó cerca de US$ 400 millones. Un éxito, además, teniendo en cuenta que el mercado de Chicago no operó el lunes por ser feriado en los Estados Unidos”, indicaron este martes a Télam fuentes oficiales.

El lunes comenzó a regir el Programa de Incremento Exportador, mediante el cual se aplica un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja con el objetivo de acumular divisas y reforzar las reservas del Banco Central.

La medida se dispuso «de manera extraordinaria y transitoria» y se extenderá hasta el 30 de setiembre, periodo durante el cual los principales complejos exportadores se comprometieron a vender soja y productos derivados por al menos US$ 5.000 millones. «Las operaciones por soja registradas el lunes alcanzan el volumen más alto en cinco años y medio”.

En ese marco, la BCR informó este martes que “con contratos de compraventa concertados por 478.500 toneladas y fijaciones por 269.400 toneladas, las operaciones por soja registradas el lunes alcanzan el volumen más alto en cinco años y medio”.

Según consta en Sistema unificado de información obligatoria (SIO-Granos), en el mercado doméstico se hicieron el lunes operaciones con soja por más de 796.000 toneladas, precisó la entidad cerealera.

“Este volumen de operaciones diario no se veía desde el 10 de febrero del año 2017, hace más de cinco años y medio”, añadió a través de su informe del mercado de granos.

Además, precisó que “entre las operaciones registradas, los principales rubros fueron los contratos de compraventa concertados ayer mismo, con 437.500 toneladas a un valor promedio de $ 71.386 la tonelada, y las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad por más de 244.000 toneladas, a un valor promedio de $70.447 por tonelada”.

La cotización de la soja escaló más de $ 21.500 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), es decir más de 43%, y superó los $ 72.000 por tonelada, en respuesta al nuevo instrumento.

«Se dio un fuerte incremento en la actividad comercial, con participación de todos los jugadores tradicionales y ofrecimientos alcistas que acompañaron el anuncio del Programa», precisó la BCR en su análisis del mercado.

Además los dólares financieros anotaron bajas de más de $ 6 al promediar una caída superior al 2%, impulsados por la creación del tipo de cambio especial para la exportación de soja.

En este sentido, la baja más pronunciada se dio en el dólar informal o blue, que cerró a $ 270 para la venta y cayó $ 15 pesos su valor.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 2% a $ 282,91; mientras que el MEP cedió 2,2% a $ 274,89.

