Proponen facultar al gobierno provincial para la compra de aviones hidrantes

Los diputados provinciales Juan Carlos Amarilla, Miguel Montoya y Agostina Villaggi, del bloque de Juntos por el Cambio, ingresaron el viernes último un proyecto de ley para que se autorice al Poder Ejecutivo Provincial a la compra directa de dos aeronaves hidrantes, en moneda nacional o extranjera, con las excepciones previstas en la norma provincial 1.180, para incorporarlas al plan provincial de manejo del fuego.

En los fundamentos, los legisladores radicales recuerdan que «recientemente la Comisión Provincial de Emergencia agropecuaria dio a conocer la situación que está atravesando el sector productivo en la provincia».

Al respecto, mencionan que en el informe se indica que «por la sequía, las elevadas temperaturas e incendios la agricultura es la más afectada llegando las pérdidas al 50% de su producción» mientras que en materia de ganadería por «la falta de agua, pastura e incendios de pastizales en su mayor parte, no se llega todavía a dicho porcentaje, pero no por ello dejan de ser significativas las pérdidas en el sector».

«Mucha hacienda, conforme a la misma comisión ha perecido como consecuencia de los incendios, algunas de ellas provocados por personas dedicadas al abigeato y cazadores. También murieron muchos animales por falta de pastura desaparecidas en los incendios y estos a su vez destruyeron alambradas e instalaciones», alertan siguiendo el informe oficial.

Por ello, consideran que no existe duda alguna que «las consecuencias del fuego impactaron sobre la ganadería, forestación y todo tipo de cultivos en la región y obviamente en nuestro territorio».

Tras calificar a la situación descripta como «dramática», afirmaron que «pudo haber sido peor en nuestra provincia si nos atenemos a que los informes indican que son más de 500.000 hectáreas en la región nordeste las afectadas solamente por el efecto del fuego».

Al fundamentar el pedido de la compra de los aviones hidrantes para atacar con eficacia futuras contingencias similares, afirman que «el daño en Formosa se calcula también en miles de hectáreas que representan millones de pesos en pérdidas y con consecuencias graves en el medio ambiente».

«En este marco y más allá de las justificadas medidas que se están reclamando desde distintas organizaciones del sector productivo creemos conveniente y necesario tomar la inmediata decisión de la adquisición de dos aviones hidrantes que pueda sumar su esfuerzo a la mitigación de los incendios que se nos presenten a futuro», reiteraron.

Además, consideraron viable desde lo económico financiero la compra de estos aviones y Formosa de esta forma va adoptar una medida preventiva frente a tremendos daños que puede producirse en la economía provincial frente a esta clase de eventos.

Ejemplificaron que los aviones hidrantes como el modelo AT-802-F Fire Boss que tienen capacidad para actuar en incendios de 10 a 14 hectáreas con dos de ellos. «Obviamente que para superficies mayores se necesitan más aviones, pero está claro que el accionar de estos aparatos ayudan o vuelven más previsible el trabajo de los bomberos», afirmaron.

Mencionaron que contar con estos elementos sin dudas suma a una estrategia efectiva y rentable para contener los incendios.

«El costo individual de este modelo ronda los tres millones de dólares. Suma ínfima si nos atenemos al volumen de gastos que realiza el estado provincial o las pérdidas que debe soportar nuestra economía provincial por la acción despiadada del fuego», señalaron.

Pusieron de relieve que según la información técnica disponible de las aeronaves señaladas «cada vuelo puede transportar unos 3.200 litros de agua y dependiendo de la distancia puede rápidamente reponer su carga. Es sumamente versátil para aterrizar y abastecer nuevamente su tanque de agua. Obviamente que el PEP podrá revisar la conveniencia de otros modelos. Se aporta datos de este modelo por la experiencia en el terreno tanto en Corrientes donde fueron alquilados o Córdoba donde el Gobierno Provincial las adquirió en 2017 y 2018».

«Finalmente y de modo excepcional se autoriza la compra directa, en el convencimiento de que una demora en la compra de estos aviones podría significar enormes pérdidas a en el futuro inmediato habida cuenta que aún hoy sigue presentándose incendios en nuestro territorio y más aún en provincias vecinas», concluyeron en la presentación que fundamenta el pedido.

En tal sentido, indican en uno de los artículos la facultad para el Ejecutivo para suscribir los contratos pertinentes como el dictado de los actos administrativos previos y posteriores tendientes al logro del objetivo de la adquisición, y a la reasignación de las partidas presupuestarias previstas para el presente año 2022 y a imputar donde corresponda el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley.

