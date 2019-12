Proyecto de Ley de Solidaridad Social: «Hay un ajuste encubierto, no daremos quórum», dijo Arce

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce (UCR-Cambiemos), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que busca tratarse hoy en el Congreso Nacional y adelantó la postura de su bloque asegurando que «no daremos quórum» porque con el mismo «hay un ajuste encubierto».

«Quiero aclarar que si bien el nuevo gobierno necesita herramientas, entendemos también que no es la forma en cómo se está encarando este proyecto en cuanto al tiempo, a las facultades que se pretenden, me parece que es una situación de pretensión de abuso en cuanto a querer que el Congreso de la Nación otorgue facultades extraordinarias al Ejecutivo con lo cual me parece que eso va en contra de principios constitucionales como la independencia de los poderes, el equilibrio de los distintos poderes del estado así como también esa delegación implica la declaración de emergencia en un montón de materias que son excesivas, ambiguas, entonces a todo eso me parece que no es la forma, la voluntad de la oposición que va a colaborar con el nuevo gobierno, pero entendemos que no es esta la forma», dijo el funcionario.

Asimismo expresó que dentro del paquete hay suspensión de aumentos de AUH por 6 meses, entre otras cosas «Otro punto grave es delegar facultades extraordinarias al Ejecutivo, lo de las jubilaciones también, estamos hablando de un sistema que dentro de todo estaba funcionando de manera previsible porque tenía una forma de actualización automática en el cual los jubilados como era previsible sabían ya que el próximo año podían llegar a tener un aumento cercano al 11 o al 15% en marzo y en julio, hay una fórmula previsible que combina inflación y salarios y el hecho de la suspensión de esta fórmula con un pretendido aliciente en cuanto a la posibilidad de un bono de 5 mil pesos para la mínima, creo que es de alguna u otra manera inconstitucional porque no es la forma, va en perjuicio de los jubilados, hay un ajuste encubierto y hablamos de los sectores más vulnerables como en el caso de los jubilados, esto también es grave por eso reitero que la posición de nuestro bloque es terminante en el sentido de no acompañar, de no dar quórum y después veremos para discutir cada tema pero en estos puntos me parece que son sumamente graves, la cuestión de los jubilados es delicada y no es momento, antes se habían generado conflicticos grandes en las afueras del Congreso, en los espacios de discusión lo cual trajo como consecuencia la aprobación de una ley que a la larga terminó siendo mucho mejor que estas cosas que propone el nuevo gobierno».

De la misma forma Arce detalló que «hay un montón de aspectos en el proyecto, el articulo en cuanto a la delegación de facultades, en cuanto a aspectos que son bastantes complejos de acompañar, he sacado algunos puntos positivos como por ejemplo teniendo en cuenta la situación delicada de las pymes me parece buena la posibilidad de financiación y de facilitar planes de pago o algunas quitas, en cuanto a los aportes patronales también me parece interesante, trato de puntualizar algunas cuestiones que son positivas, incluso hay algunas cosas que son ambiguas por ejemplo en materia de emergencia energética, el mismo contrato que regula todo lo que tiene que ver con esto por ejemplo faculta a renegociar, a establecer las mismas pautas de negociación en cuanto a las tarifas y les estamos dando nuevamente las facultades al Ejecutivo para que renegocie, por eso hay como pautas ambiguas de organismos de control en materias de energía eléctrica como de gas, recientemente fueron regularizados mediante sistema de concursos, antecedentes y oposición y hoy sin ningún tipo de justificativo se pretende intervenirlos».

«Entendemos la situación delicada económica del país, peor también entendemos que hay una Constitución Nacional, hay una república, una división de poderes por lo tanto no es la forma y eso se traduce también en materia política es decir que la gente ha votado un Congreso de alguna u otra manera con una distribución casi equitativa en el sentido de los distintos bloques o espacios políticos en el cual me parece que no es la forma de querer llevarse mediante una ley ómnibus con iniciativas para que a futuro se gobierne de manera discrecional, arbitraria, ya tenemos antecedentes de esto y no es bueno para la república ni para la división de poderes como mucho menos para los argentinos», finalizó.