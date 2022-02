Proyectos productivos demandarán cerca del 95% del agua del Acueducto

Compartir

Se conocieron en el ámbito oficial las características de los proyectos productivos que incluye la ejecución del Acueducto para el Desarrollo Formoseño que se planifica ejecutar a partir de este mismo año entre la ciudad de Formosa e Ingeniero Juárez para el abastecimiento de agua a 180.000 personas y la puesta en valor productivo en 60.000 hectáreas bajo riego.

En tal sentido, se proyecta ejecutar cuatro módulos productivos en el centro y oeste provincial que demandarán, aproximadamente, el 95% del agua que transportará el Acueducto del Desarrollo Formoseño.

Uno de ellos es el de los Sucroenergéticos con caña de azúcar y planta de Etanol; otra es el Ganadero (engorde, terminación y faena) y luego los de Producción de Pasto Elefante y Planta de Energía y de Producción de Algodón/Trigo/ Maíz.

El Módulo 1 está referido a la producción de caña de azúcar y al funcionamiento de una planta de etanol.

Aquí el área de producción es de 20.000 hectáreas bajo riego, un área de vivero de 700 hectáreas, un área de protección ambiental de 5,300.000 hectáreas, la producción anual de 2.000.000 toneladas de caña, de 170.000.000 litros de etanol por año, que significa el 40% de la producción anual del país y de 136.000 mWh en cuanto a producción de energía eléctrica.

Generación de empleos

Dicha actividad productiva significa la creación de empleos para 395 personas en el rubro agrícola; 270 en el Industrial y 870 en el de empleos indirectos lo que representa una ocupación de 1.535 personas.

En cuanto al Provecto Ganadero (engorde, terminación y faena) se basa en un área de producción bajo riego en una superficie de 2.000 hectáreas; para el área feedlot y terminación 125 hectáreas; la capacidad de faena es de 60.000 cabezas por año mientras que la producción de carne prevista es de 24.000 toneladas.

En este rubro, respecto de la generación de empleos, se han contemplado 81 personas para atender las actividades de feedlot y agrícola así como 180 personas para terminación industrial a las que se sumarán 80 empleos para el frigorífico lo que configura un total general de 341 personas.

Pasto elefante y

planta de energía

Para este rubro se prevé un área de producción bajo riego de 3.000 hectáreas donde se planifica una producción anual de pasto elefante de 80.600.000 toneladas y una producción comercial de energía de 72.000 mWh.

Aquí se generarán 45 empleos directos para las actividades agrícolas y 30 para la industrial a lo que se suman 185 de empleos indirectos, todo lo cual totaliza 260 personas.

Algodón, trigo y maíz

Se ha previsto, asimismo, la producción anual de 15.000 hectáreas bajo riego de las cuales 66.600 toneladas corresponden a algodón; 27.000 a fibra de algodón y 90.000 toneladas a la producción anual de trigo.

Estas actividades generarán empleos para 357 personas de las cuales 105 corresponden a los empleos directos en el rubro agrícola, en el administrativo 14 y en los empleos indirectos 238.

Evaluación socioeconómica

La evaluación del proyecto construcción del Acueducto del Desarrollo Formoseño siguió una metodología de trabajo que incluyó el relevamiento y análisis de datos, la definición de variables, estimaciones, proyecciones y un análisis de sensibilidad.

El análisis de los flujos de fondos realizado en esta sección, se hizo considerando la utilización de tubería PRFV por ser la más conveniente desde el punto de vista económico. Por la particularidad de la obra, la evaluación se realizó en dos partes.

Primero se evaluó el proyecto en su conjunto considerando por el lado de los recursos, el valor económico y social del agua (consumo humano y riego) y los costos evitados al no ser necesario el transporte de agua para consumo humano con camiones cisterna (a la población que cuenta con conexión a la red pública de agua para alcanzar el nivel teórico).

Por el lado de los egresos, se consideraron las inversiones para la ejecución de la obra, los costos de operación y mantenimiento del nuevo acueducto, los costos de llevar agua a la población SIN conexión a la red pública de agua (el proyecto no contempla la conexión domiciliaria a la población sin conexión las reinversiones y el valor residual de la obra).

Para los años 2017/2019 se consideraron los costos actuales (reales) de llevar agua a la población objetivo.

Todas estas variables se proyectaron en un horizonte de 25 años.

Finalmente, se calculó el Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto considerando una tasa de descuento anual del 8% y se calculó la Tasa Interna del Proyecto (TIR).

Luego se realizó la evaluación socioeconómica del proyecto, considerando los costos en las situaciones CON y SIN Proyecto.

El trabajo consistió en realizar una comparación entre los costos que debería asumir el Gobierno de Formosa y la población afectada en la situación sin proyecto (transporte de agua en camiones cisternas) respecto de los costos operativos del proyecto, más la inversión necesaria para su construcción y puesta en marcha, reinversiones y valor residual de la obra.

Por cuestiones de disponibilidad de información no se consideraron en el análisis los costos en la situación sin proyecto, las externalidades negativas en cuestiones de salud provocadas por las limitaciones en el acceso al agua.

Esta medición no considera los costos evitados por transportar agua con fines productivos (riego) ya que, en la actualidad, esta situación no existe y no es posible estimar objetivamente este costo en una situación sin proyecto.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el agua para consumo humano insumirá entre el 5% y 6% de la capacidad total del Acueducto, en la situación con proyecto, se tomó en cuenta el 35% de la inversión total (reinversión y valor residual) y el 20% de los costos operativos y de mantenimiento del Acueducto.

Esto se hizo para no cargar todo el peso de la inversión solo al consumo de agua humano.

Esta metodología supone que si el valor presente de los costos de la situación con proyecto es menor al valor presente de los costos de la situación sin proyecto, se puede afirmar que el proyecto es rentable y por consiguiente factible su explotación.

Finalmente, se determinó la diferencia entre los Valores Actuales Netos (VAN) de las situaciones con y sin proyecto, y se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) para estimar el ahorro neto para la sociedad por la ejecución del Acueducto.

