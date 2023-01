Pumas 7s: tras el título en Hamilton, no hubo mente ni cuerpo y quedaron afuera en la fase de grupos

El seleccionado argentino cayó ante Australia por 29-10 y no pudo superar la zona de grupos; en una temporada de extrema paridad, buscarán el noveno puesto para no quedar lejos en el ranking

Los Pumas 7s navegaron en la irregularidad en los dos primeros días del torneo de Sydney, el quinto en la temporada del Seven Series. Tras la consagración en Hamilton hace sólo seis días, no pudieron hacer pie y volver a expresar esa energía que sobresalió en Nueva Zelanda, con jugadores que se doblegaban para defender y un orden táctico asombroso. En Australia, los conducidos por Santiago Gómez Cora sintieron el trajín físico y les faltó lucidez para encadenar acciones de juego positivas. La contundente caída ante el local por 29-10 sentenció las ilusiones de meterse entre los mejores ocho, algo que habían logrado todas las veces en la temporada.

Aunque buena parte de la eliminación de la Copa de Oro se explica desde la agónica caída ante Gran Bretaña, un rival que está lejos de las potencias y no hizo demasiados méritos para salir victorioso, la derrota ante los Wallabies 7s deja un sabor amargo por las formas. Argentina arrancó bien en los primeros minutos y después de un golpe en el hombro sufrido por Santiago Álvarez Fourcade –en el segundo tiempo pudo volver a ingresar–, lastimó a través de Marcos Moneta para abrir el marcador. El Rayo encontró un hueco a los tres minutos para apoyar por sexto partido consecutivo en el circuito e ilusionar a un equipo que necesitaba ganar por 11 puntos para clasificar.

Dos minutos más tarde, Jamer Turner puso al frente al local y los Pumas se desmoronaron mental y físicamente. No tuvieron reacción y ese equipo feroz, intenso y competitivo no estuvo en la cancha. Dietrich Roache, Josh Turner, Maurice Longbottom y Darby Lancaster se sumaron a la fiesta de tries de una Australia que levantó la imagen de lo hecho la semana pasada.

En los Pumas 7s reinaron las imprecisiones, las pérdidas y los ademanes de agotamiento en el calor de Sydney. Recién en la última pelota, cuando el partido estaba roto, pudieron descontar a través de Joaquín Pellandini. No le faltó razón a Gastón Revol, el jugador que se convirtió en el que más torneos disputó en la historia de circuito, cuando deslizó en la previa las dificultades de volver a ratificar lo hecho hace pocos días atrás: “El desafío ahora es mental; poder pasar la página, disfrutar el post-torneo y volver a empezar. Cuando nos va mal y cuando nos va bien. Volver a empezar para no conformarnos con algo que ya pasó. El seven es así, pasa uno y se viene el próximo. Te relajás y te pasan por encima”. Hoy Argentina lo sufrió inconscientemente, aún sin enfrentar a los mejores equipos.

La gira por Oceanía de por sí ya es exitosa por donde se la mire. El cuarto título en la historia ganándole una final a Nueva Zelanda de visitante va a quedar grabado a fuego. Pero el viaje no terminó y este sábado a partir de las 21 hs los Pumas 7s enfrentarán a Japón en los cuartos de final por el noveno puesto. Parece un simple trámite para cumplir, pero en una temporada tan pareja, todos los puntos valen para el ranking general, que tiene a los Pumas 7s terceros en la lucha por las cuatro plazas que otorgan la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con excepción de Estados Unidos, todos los rivales directos se clasificaron a la Copa de Oro, por lo que será importante tener una buena producción en el último día de competencia. Y para demostrar, nuevamente, que están en el camino correcto.

Relacionado