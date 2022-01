Compartir

El español disputará el título contra el ruso Medvedev y buscará alzar el 21° Grand Slam de su carrera para superar a Djokovic y Federer: “No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí”

Rafael Nadal está a un paso de hacer historia. Al menos de firmar una nueva página dorada del tenis. En un Australian Open marcado por polémicas y la controversia en torno a Novak Djokovic, el español tendrá un último escollo para obtener el 21° Grand Slam de su carrera que podría transformarlo en el más ganador por encima de Roger Federer y el propio Nole. El ruso Daniil Medvedev irrumpirá en la final como el escalón definitivo que deberá sortear para alzar el trofeo.

El actual número 5 del ranking ATP venció al italiano Matteo Berrettini en semifinales (6-3, 6-2, 3-6 y 6-3) y a los 35 años tendrá una nueva definición de Grand Slam en su carrera pero con un sabor especial luego de superar una serie de lesiones que lo tuvieron a maltraer durante los últimos tiempos. Inclusive, en el inicio del camino en Australia reconoció que arrastra un problema crónico ya que tiene el escafoides “partido por la mitad”.

A tres años de su última final en el Australian Open y a dos de su última corona de Grand Slam (Roland Garros 2020), Rafa no pudo esconder su emoción cuando se decretó su arribo a la definición del torneo que sólo pudo ganar en el 2009: “Para mí es un éxito especialmente emocionante. Quizás más emocionante que alguna victoria, que algún título de Grand Slam por lo inesperado que es todo, por todo lo que hemos pasado en estos últimos meses. Tres semanas atrás veíamos muy difícil estar donde estamos a día de hoy. Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así… Que quizás era el momento de decir adiós”.

El español inició su camino contra el norteamericano Marcos Giron (6-1, 6-4 y 6-2), continuó ante el alemán Yannick Hanfmann (6-2, 6-3 y 6-4), luego superó al ruso Karen Khachanov (6-3, 6-2, 3-6 y 6-1) antes de conseguir el boleto a las cuartos con un triunfo sobre el francés Adrian Mannarino (7-6, 6-2 y 6-2). Finalmente, debió correr de su camino al canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3) para desembarcar en semifinales.

“No me puedo quejar, especialmente en estos tiempos con muchas personas muriendo en el mundo. Mis meses no son difíciles en comparación con los que han pasado muchas familias perdiendo a los suyos. Eso sí es difícil, no lo que yo pasé”, expresó Nadal, quien no pudo ocultar sus lágrimas en la cancha mientras intentaba esconder sus ojos dentro del raquetero.

Medvedev es el número 2 del ranking actual a sus 25 años y es el líder de la Next Gen, con éxitos grandes recientes tras conquistar el ATP Finals del 20202 y alzar la corona de su primer Grand Slam en el US Open 2021. El campeón de este torneo embolsará 2.8 millones de dólares.

“Para mí puede ser muchas cosas, pero es el Abierto de Australia, no pienso más allá. He sido muy afortunado en mi carrera. En 2009 tuve suerte para ganar el título, ¿quién iba a pensar que iba a estar en 2022 en nueva final?”, expresó el nacido en Mallorca. “No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. Si me preguntas qué me juego, no lo sé. Entiendo que estén con el tema del mejor de la historia, todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera. Es un Grand Slam, sería un paso importante en mi carrera, pero al final de 20 a 21 tampoco cambia tanto. Es una realidad”, agregó.

“Entiendo todo lo que mueve detrás y todo lo que hay que escribir, no soy ajeno a ello, sería muy bonito e importante para mí, pero realmente, me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. Es mi realidad. Si gano, claro que me va a dar tranquilidad y felicidad momentánea, pero la vida va a seguir”, declaró también en conferencia de prensa.

Detalles de su calvario durante el duelo con Shapovalov

“He tenido un golpe de calor en toda regla”, reconoció Nadal en su cita con los medios de comunicación tras imponerse a Shapovalov en la Rod Laver Arena, lo que le abrió paso dentro del cuadro para medirse este viernes frente al italiano Matteo Berrettini por un lugar en la final.

“Se me ha cerrado la boca del estómago, me sentía mareado y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración”, agregó el jugador mallorquín de 35 años.

Nadal tuvo un inicio demoledor, fiel a su estilo, pero luego sufrió una clara descompensación que le quitó fuerza a sus golpes e hizo mermar su despliegue. Su semblante cambió por completo y debió resistir para tener chances de seguir en carrera en busca del récord del jugador con más títulos individuales en los torneos del Grand Slam.

