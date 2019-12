Ramón Lista, el departamento con la pobreza crónica más alta de todo el país según estudio

Compartir

El Cippec, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), elaboraron un mapa de «pobreza crónica» en la Argentina con el objetivo de contribuir al diseño de políticas efectivas que busquen erradicar la pobreza. En ese sentido el departamento Ramón Lista, de Formosa, lidera el ranking de los que tienen mayor pobreza en el país con un 73,1%.

En ese marco Ianina Tuñón, socióloga, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló más sobre el informe que realizaron en base a datos de personas que viven en pobreza crónica, aquellos argentinos que tienen la menor probabilidad de salir de la situación en la que están, aún en períodos de crecimiento económico.

«Este es un mapa de la pobreza crónica que se elaboró a partir de 4 instituciones, es un trabajo conjunto que tiene como objetivo poder dar cuenta de que las diferentes cifras de la pobreza de acuerdo a cómo venían pueden ser diferentes, pero todas ellas pueden ser publicadas en mapas nacionales, pueden ser georreferencias, muchas veces desde la UCA publicamos cifras de la pobreza a nivel global pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver en cada rincón de la Argentina qué es lo que está pasando y lo que damos cuenta en este mapa es que cada situación en una Argentina que es sumamente amplia, extensa, nos invita a pensar que la pobreza se expresa de formas muy diferentes, que hay zonas urbanas, rurales, que la ruralidad es una parte de la Argentina muy poco visibilizada de población dispersa y de mucha pobreza, por otra parte tenemos toda la pobreza urbana que no es igual en toda la Argentina, el mapa puede dar cuenta de cómo las regiones del NEA y del NOA son especialmente pobres, yo diría que más el NEA, en la magnitud de los problemas se releva la densidad de los grandes conglomerados urbanos como el gran Buenos Aires con su zona sur con muchísima pobreza como Florencio Varela donde la densidad de los problemas es muy significa», explicó.

«Esta cartografía sirve para que en cada rincón de la Argentina al que le toca gestionar la cosa pública pueda saber cuáles son los problemas, puedan tener una aproximación a cuáles son los problemas de su municipio, de su departamento, de su provincia, esto habla de que hay información suficiente como para poder crear corresponsabilidades, los problemas del país no son solucionables a partir de un gobierno central, necesitamos que todos los gobiernos conozcan cuál es la realidad más próxima que tienen, puedan definir mejor los problemas que aquejan a las poblaciones sobre las que tienen capacidad de gestionar en los recursos públicos y que puedan orientar mejor eso porque claramente en la Argentina actual tenemos pocos recursos y sería una pena que por falta de información, por falta de inteligencia de los estados, esos recursos no lleguen a quienes tienen que llegar», expresó.

Asimismo manifestó que con estas cifras, altamente negativas para muchos sectores, «los políticos tienen que sentirse interpelados por estos instrumentos, se tienen que apropiar de ellos y utilizarlos en su gestión pública, más que pensar que estos mapas procuran denunciar ciertas situaciones, deberían considerar que fue una herramienta de trabajo y que el objetivo es poder medicarlos, poder decir que en 8 años partieron de una situación y llegaron a tal otra, verlo como una oportunidad de monitoreo y evaluación de la propia acción, esa es la forma en que nuestra clase política debería empezar a dar la información y hacer uso de esta información en gestiones, también en parte por esto se presenta esta cartografía a inicios de un nuevo gobierno y de muchas gestiones locales para que puedan tomarlo como una línea de base, como el estado de situación del cual parten, para muchos será un punto de llegada, para otros será un punto intermedio en sus gestiones pero en cualquier caso tiene que ser una información que sea valiosa para poder modificar las cosas y en la medida en que la clase política pero también la opinión pública conozca esta información sin dudas vamos a ser una sociedad mucho más madura en la gestión de lo público, en garantizar transparencia y en poder dar cuenta de que la cosa pública tiene que ser monitoreada, que tenemos que saber a dónde van los recursos y por lo tanto eso también debería impactar en los resultados y cuando hagamos esta cartografía nuevamente a partir del censo 2020 o del siguiente censo podamos ir viendo los progresos o las situaciones de estancamiento o incluso los retrocesos y si la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias».

Asimismo detalló que estos resultados son en base a datos actualizados, pero también con información del último censo que va a cumplir 10 años. «Pese a que va a cumplir 10 años hay muchos aspectos de la pobreza más estructural de la Argentina que no han cambiado. Hay una parte de la población que tiene poca capacidad de salir de esta situación a lo largo de las décadas, en la expresión de la transmisión intergeneracional de la pobreza».

«Lo importante es que esta cartografía también sea trabajada cualitativamente, las particularidades socioculturales de las poblaciones, la ruralidad también hace a la importancia o no de ciertos indicadores, si son casas dispersas en el medio de la ruralidad quizás no es importante si tienen cloacas, prácticamente es imposible llevarles la cloaca pero sin duda es importante que los chicos vayan a la escuela, es importante que puedan acceder al agua aunque no sea a través de la red de agua potable porque se entiende que es plena ruralidad donde hay población dispersa y sería imposible llevarla, cada uno de los indicadores van a tener que ser analizados con esta mirada más cualitativa de quien vive allí y sabe cuáles son las características de esos lugares», indicó.

«Es importante saber que estos porcentajes son sobre los pobres crónicos, no en la totalidad de la población por eso es tan elevado», finalizó aclarando.