Ranking ATP: Novak Djokovic hace más historia y Schwartzman se derrumba

Novak Djokovic es, con 377 semanas al frente del ranking de la ATP, el tenista que ha estado más tiempo en la cima del tenis, empatado desde este lunes con la alemana Steffi Graf, y tiene en Carlos Alcaraz a su mayor amenaza, después del regreso del jugador español a la competición con victoria en el torneo de Argentina. El serbio suma 7.070 puntos por los 6.480 de Alcaraz, que ha comenzado la temporada con fuerza. El tercero en discordia es el griego Stefanos Tsitsipas, con 5.940.

Quien se derrumba en la clasificación es el argentino Diego Schwartzman, que cayó seis lugares luego de perder 300 puntos en una semana para el olvido ya que se despidió muy rápido del Buenos Aires Open tras perder con el español Zapata Miralles, que ascendió once lugares y está 63°. Francisco Cerúndolo también cedió terreno, pero sigue siendo el mejor de los nuestros.

«El nivel es muy bajo, no logro ser competitivo ni con la ayuda de la gente ni con algún error del rival. Es la realidad, hoy el nivel está muy bajo y me toca perder partidos que antes ganaba», expresó un decepcionado Peque.

En el top 10 entra esta semana Daniil Medvedev, que gana tres puestos y es octavo, con lo que el canadiense Felix Auger-Aliassime, el danés Holer Rune y el polaco Hubert Hurkacz descienden uno y este sale de tan exclusivo club. Casper Ruud, el ruso Andrey Rublev, el español Rafael Nadal y Taylor Fritz mantienen posiciones de la cuarta a la séptima correlativamente.

Por lo que a los iberoamericanos se refiere, ente los cien mejores están Francisco Cerundolo (ARG, 33), Sebastián Báez (ARG, 35), Diego Schwartzman (ARG, 38), Federico Coria (ARG, 56), Pedro Cachín (ARG, 59), Tomás M. Etcheverry (ARG, 75), Thiago Monteiro (BRA, 83), Facundo Bagnis (ARG, 87), Daniel Elahi Galán (COL, 88), Emilio Gómez (ECU, 91) y Cristian Garín (CHI, 98).

Relacionado