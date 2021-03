Recomiendan no hacer viajes por el feriado de Semana Santa para evitar la propagación del covid

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini, brindó un nuevo parte de salud de los 811 pacientes que cursan la enfermedad por COVID 19 y recomendó a la comunidad formoseña no realizar viajes cortos por los feriados de la Semana Santa para evitar la propagación del virus en lugares sin incidencia del mismo.

Del total de pacientes diagnosticados, 76 permanecen internados en el Hospital Interdistrital Evita, de los cuales 28 están en la Unidad de Terapia Intensiva y 23 requieren asistencia respiratoria mecánica. Estos últimos son casos catalogados como graves por la afectación del pulmón y hay un grupo más reducido considerados cuadros críticos por tener otros órganos afectados, es decir, por fallo multiorgánico, por lo tanto, tienen pronóstico reservado.

A su vez, en la Unidad de Terapia Intensiva del área exclusiva para COVID del Hospital de Alta Complejidad, está internado un paciente.

El resto, permanece en sus domicilios o Centros de Asistencia Sanitaria, con síntomas leves o asintomáticos, con seguimiento médico.

Por otro lado, el especialista recomendó no viajar por los feriados de la Semana Santa para evitar la propagación del virus.

“Recuerden que Formosa Capital y Clorinda son las localidades con más cantidad de casos positivos que día a día se diagnostican, si nosotros hacemos un viaje hacia el interior o localidades donde no hay casos o hay muy pocos, corremos el riesgo de volcar todos los positivos que están en estos dos lugares hacia el interior”, indicó.

Y agregó: “Pensemos en todos nuestros amigos, familiares, toda la gente que está en esas localidades, si nosotros nos movilizamos masivamente a cualquiera de esos lugares corremos el riesgo de llevar el virus y viceversa, de esas localidades quieren venir hacia Formosa Capital o Clorinda, pueden adquirir la infección y cuando retornen corremos el riesgo de diseminar al resto de la provincia”.

En ese sentido, el profesional reconoció que “es tentador y comprensible” pretender disfrutar con familiares y amigos en otros lugares “después de un año muy intenso y cansador”, pero advirtió que “todavía estamos en una situación complicada”.

“Estamos vacunando al resto de las personas, necesitamos terminar de vacunar para poder hablar de otra fase”, señaló; y aclaró: “Desalentemos también las visitas que implican salir o ingresar de la provincia durante este tiempo”.

Además, reiteró que las nuevas variantes del virus como la del Reino Unido o la de Manaos, ya fueron detectadas en personas dentro del país sin nexos de viajes o contactos estrechos, por lo que fueron aisladas.

“Por lo tanto adquirieron la infección con esa variante en la comunidad, así que sugiero no viajar en estos días”, concluyó el médico.

